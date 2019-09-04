Ремонтники НЛМК – победители Кубка по мини-футболу

Традиционные соревнования прошли в рамках спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

За футбольный трофей боролись 30 команд. В итоге сильнейшими оказались футболисты ремонтного управления, которые в финале одолели железнодорожников. Лучшим игроком Кубка признан Андрей Пещеров из команды управления железнодорожного транспорта.

После 10 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены цеха электроснабжения.

13 сентября в 16 часов на стадионе спорткомплекса «Новолипецкий» пройдут очередные соревнования в зачет Спартакиады - легкоатлетическая эстафета 4х100 м. По ее окончании состоится личный забег на 100 м.

В 16.30 начнется розыгрыша Кубка НЛМК по силовому многоборью, в котором могут принимать участие спортсмены - участники эстафеты. Они будут соревноваться в подтягивании, прыжках в длину с места, подносе ног к перекладине, отжимании от пола.

С 16 сентября в спорткомплексе «Нептун» начнутся игры на Кубок НЛМК по баскетболу, которые будут проходить по понедельникам в 17.00-19.30 и по субботам в 8.30-11.00 час.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.