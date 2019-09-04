Это парк европейского уровня!

Тысячи липчан пришли посмотреть на реконструированный парк в центре Липецка, и они не разочаровались. «Просто не узнать, как все изменилось», «отлично, это то, что надо», «детишки и мы в восторге!» - такие восклицания слышались повсеместно, и удивляться было чему, ведь еще в начале весны «Быханов сад» пребывал в состоянии «поздней советской эпохи».

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С приходом нового врио главы администрации Игоря Артамонова в области стартовали преобразования, начавшиеся со сферы благоустройства. В числе первых оказался Быханов сад – излюбленное место отдыха липчан. Игорь Артамонов обратился с просьбой благотворительной поддержки в Сбербанк, который выделил на обновление парка 127 миллионов рублей. Проект реконструкции обсуждали «всем миром». Липчане проголосовали за то, чтобы Быханов сад сохранил историческую уникальность и остался местом семейного досуга. Всего в ходе реновации было обновлено свыше 20 тысяч кв. м покрытий, дорожек, площадок, тротуаров, установлено 250 светильников, более 200 малых архитектурных форм.

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Теперь парк разделен на 4 зоны – запаха (с цветами и растениями), слуха (с успокаивающей музыкой), тактильную (для активного отдыха), вкуса (с фудкортом).

Врио губернатора Игорь Артамонов в ходе торжественной церемонии открытия парка поблагодарил Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа за поддержку:

- Это первый эксперимент совместной работы. Мы много думали, советовались с жителями, где какой объект располагать, в итоге большинство довольны нашей совместной работой.

Герман Греф высоко оценил усилия, настрой амбициозной команды Игоря Артамонова по дальнейшему развитию региона, отметил первые шаги совместной работы:

- Сегодня я поверил, что Липецкий регион станет туристическим и успешным предпринимательским центром России, очень хочу приехать сюда как турист. Мы и дальше будем развивать сотрудничество.

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Для делегации Сбербанка Игорь Артамонов вместе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной провели экскурсию по обновленному парку. В тот вечер сама атмосфера праздника словно подзаряжала энергией - спортивные, игровые детские площадки, несмотря на поздний вечер, были загруженs «по полной». А хорошего настроения всем прибавляли выступления музыкантов джазового оркестра, сводного хора «CANTUS COR», столичной группы «Dream Shadows» и других коллективов.

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Экскурсия, в ходе которой гости осмотрели амфитеатр, зоны отдыха, корты, игровые детские площадки и еще неожиданно поучаствовали в шоу с «веселыми пожарными», впечатлила всех.

- Это парк европейского уровня. Я давно не получал такого удовольствия, здесь совершенно другая энергетика, это потрясающе! Думаю, что через 3-4 года Липецк и липчан не узнаем. Когда люди инвестируют с душой – это чувствуется во всем, - признался Герман Греф.

Еще одним подарком для липчан стало выступление проекта хормейстера Михаила Турецкого «Soprano», а завершился праздник красочным фейерверком.

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В ходе визита делегация Сбербанк и администрация региона подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместное взаимодействие в реализации инвестиционных проектов.

- Липецкая область будет для нас стартовым полигоном, на котором мы будем отрабатывать все продукты, которые делаем для городов и областей. Сотрудничество будет касаться сферы здравоохранения, образования, реформирования ЖКХ. Мы договорились, что рассмотрим проекты модернизации инфраструктуры, Цель меморандума - реализация и обеспечение стабильных, удобных и надёжных сервисов для жителей Липецкой области, - подчеркнул Герман Греф.

Автор: Владимир Кулик.

Фото: Владимир Кулик.