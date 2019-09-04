2019-09-04T12:21:18+03:00
Общество

Это парк европейского уровня!

Герман Греф и Игорь Артамонов открыли обновленный Быханов сад, ставший «первой ласточкой» совместной работы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Тысячи липчан пришли посмотреть на реконструированный парк в центре Липецка, и они не разочаровались. «Просто не узнать, как все изменилось», «отлично, это то, что надо», «детишки и мы в восторге!» - такие восклицания слышались повсеместно, и удивляться было чему, ведь еще в начале весны «Быханов сад» пребывал в состоянии «поздней советской эпохи».

.

.

С приходом нового врио главы администрации Игоря Артамонова в области стартовали преобразования, начавшиеся со сферы благоустройства. В числе первых оказался Быханов сад – излюбленное место отдыха липчан. Игорь Артамонов обратился с просьбой благотворительной поддержки в Сбербанк, который выделил на обновление парка 127 миллионов рублей. Проект реконструкции обсуждали «всем миром». Липчане проголосовали за то, чтобы Быханов сад сохранил историческую уникальность и остался местом семейного досуга. Всего в ходе реновации было обновлено свыше 20 тысяч кв. м покрытий, дорожек, площадок, тротуаров, установлено 250 светильников, более 200 малых архитектурных форм.

.

.

Теперь парк разделен на 4 зоны – запаха (с цветами и растениями), слуха (с успокаивающей музыкой), тактильную (для активного отдыха), вкуса (с фудкортом).

Врио губернатора Игорь Артамонов в ходе торжественной церемонии открытия парка поблагодарил Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа за поддержку:

- Это первый эксперимент совместной работы. Мы много думали, советовались с жителями, где какой объект располагать, в итоге большинство довольны нашей совместной работой.

Герман Греф высоко оценил усилия, настрой амбициозной команды Игоря Артамонова по дальнейшему развитию региона, отметил первые шаги совместной работы:

- Сегодня я поверил, что Липецкий регион станет туристическим и успешным предпринимательским центром России, очень хочу приехать сюда как турист. Мы и дальше будем развивать сотрудничество.

.

.

Для делегации Сбербанка Игорь Артамонов вместе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной провели экскурсию по обновленному парку. В тот вечер сама атмосфера праздника словно подзаряжала энергией - спортивные, игровые детские площадки, несмотря на поздний вечер, были загруженs «по полной». А хорошего настроения всем прибавляли выступления музыкантов джазового оркестра, сводного хора «CANTUS COR», столичной группы «Dream Shadows» и других коллективов.

.

.

Экскурсия, в ходе которой гости осмотрели амфитеатр, зоны отдыха, корты, игровые детские площадки и еще неожиданно поучаствовали в шоу с «веселыми пожарными», впечатлила всех.

- Это парк европейского уровня. Я давно не получал такого удовольствия, здесь совершенно другая энергетика, это потрясающе! Думаю, что через 3-4 года Липецк и липчан не узнаем. Когда люди инвестируют с душой – это чувствуется во всем, - признался Герман Греф.

Еще одним подарком для липчан стало выступление проекта хормейстера Михаила Турецкого «Soprano», а завершился праздник красочным фейерверком.

.

.

В ходе визита делегация Сбербанк и администрация региона подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместное взаимодействие в реализации инвестиционных проектов.

- Липецкая область будет для нас стартовым полигоном, на котором мы будем отрабатывать все продукты, которые делаем для городов и областей. Сотрудничество будет касаться сферы здравоохранения, образования, реформирования ЖКХ. Мы договорились, что рассмотрим проекты модернизации инфраструктуры, Цель меморандума - реализация и обеспечение стабильных, удобных и надёжных сервисов для жителей Липецкой области, - подчеркнул Герман Греф.

Автор: Владимир Кулик.

Фото: Владимир Кулик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia
Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Новости 24
Липецк вышел из списка Минприроды самых грязных городов России
В Липецке студентов будут судить за дачу взятки преподавателю
Горе-отец выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела
Игорь Артамонов: «Аграрии региона показывают рекордные результаты»
В Липецке автоледи сбила 80-летнюю старушку на зебре
Управление капитального строительства задолжало банку 80000 евро
Движение по проспекту Победы в Липецке полностью откроют в сентябре
Под Липецком безработный украл 4000 рублей с чужой банковской карты
Пропавшую под Липецком 8-летнюю девочку нашли в Москве с отцом
В Липецке попал в ДТП школьный автобус
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»
В среду в Липецке до +27 и без осадков
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенца
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело
В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей
Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе
В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки
В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся