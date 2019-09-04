В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК

В финале за звание лучшего по профессии состязались 12 специалистов, которые представляли Липецкую площадку, предприятия Стагдок и Доломит. Право участия на корпоративном состязании экскаваторщики получили после побед в конкурсах профессионального мастерства внутри своих предприятий.

В результате напряженной борьбы быстрее и качественнее задания всех этапов конкурса выполнили новолипчане, которые заняли весь пьедестал почета. Высшие награды получили Алексей Горшков (конвертерный цех №2), Дмитрий Швырев (цех по переработке металлургических шлаков) и Евгений Грачев (агломерационный цех).

Видео о конкурсе смотрите здесь.

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.