Игорь Артамонов: «Аграрии региона показывают рекордные результаты»

В Липецкой области завершена уборка зерновых культур. В полях пока остаётся кукуруза на зерно, к сбору которой аграрии приступят позже. Намолочено 3,1 млн тонн при средней урожайности 43,2 центнера с гектара.

При этом яровой пшеницы получено почти 500 тысяч тонн, что на 140 тысяч тонн выше её прошлогоднего сбора. Средняя урожайность яровой пшеницы стала рекордной для региона и составила 48,8 центнера с гектара.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области одни из лучших в стране, – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – В этом году аграрии региона показывают рекордные результаты. Урожай зерновых превысил три миллиона тонн. Липецкая область в лидерах по выращиванию овощей закрытого грунта. Высоким обещает быть и урожай сахарной свёклы».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.