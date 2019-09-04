2019-09-04T11:10:44+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Аграрии региона показывают рекордные результаты»

Сбор зерновых в Липецкой области завершён
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В Липецкой области завершена уборка зерновых культур. В полях пока остаётся кукуруза на зерно, к сбору которой аграрии приступят позже. Намолочено 3,1 млн тонн при средней урожайности 43,2 центнера с гектара.

При этом яровой пшеницы получено почти 500 тысяч тонн, что на 140 тысяч тонн выше её прошлогоднего сбора. Средняя урожайность яровой пшеницы стала рекордной для региона и составила 48,8 центнера с гектара.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области одни из лучших в стране, – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – В этом году аграрии региона показывают рекордные результаты. Урожай зерновых превысил три миллиона тонн. Липецкая область в лидерах по выращиванию овощей закрытого грунта. Высоким обещает быть и урожай сахарной свёклы».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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