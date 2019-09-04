Черным-черно: зачем перед выборами губернатора Липецкой области решили взорвать «бомбы»?

Обновленный Быханов сад на днях предстал перед липчанами: горожане с интересом принялись изучать более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, дорожек и площадок. Кажется, что теперь в нашем старейшем парке есть уголок для каждого - зоны оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения. Этот текст можно было бы полностью посвятить столь важному открытию, но лучше вам самим прогуляться до чарующего места отдыха в Правобережном округе.

Фото: Алексей Булатов

Дело в том, что в со-циальных сетях буквально под каждым упоминанием об открытии сада стали появляться десятки негативных комментариев. Что-то вроде этого:

- Большие дяденьки ворочают миллиардами, на 1% от этих денежек показывают вам «новый» парк, вы хлопаете в ладоши, все по сценарию, - пишет некий Павел Климов. Вот только существует ли вообще такой человек? Вместо фото у него картинки из интернета, родной город - Москва, друзей практически нет. И он не один такой. Бот. За ним и десятком таких же псевдопользователей стоит некий профессиональный «комментатор». Но зачем кому-то организовывать атаку на парк?

Важный сдвиг

Выборы выходят на финишную прямую. День Х - 8 сентября! Профессиональные политтехнологи хорошо знают, что предпоследняя неделя перед выборами - тот заключительный отрезок, когда еще можно попытаться «взорвать бомбу», способную существенно повлиять на итоги голосования. Что это может быть за «снаряд» - зависит от ресурсов и творческого подхода заинтересованных сторон. Вариантов множество.

«Бомбисты» Липецкой области, похоже, пошли по самому простому пути. Интернет и заборы крупных городов региона впервые за много лет украсила чернуха.

Липчанам, например, стала приходить такая массовая рассылка: «О чем молчит Артамонов. После 8 сентября мусор с Москвы повезут в Липецкую область. У нас будут строить мусоросжигательные заводы. Федеральный бюджет на эти цели дает 2,5 млрд рублей. С 1 января 2020 года резко поднимутся тарифы на вывоз мусора».

Сам Игорь Артамонов в ответ на этот вопрос заявил, что никакого завода по сжиганию мусора не будет. Забавно, что те же боты ссылаются на текст федерального агентства ТАСС «В России до 2024 года должны построить 200 мусороперерабатывающих заводов». Что в нем такого забавного? Дело в том, что «бомбисты» то ли из-за собственной невнимательности, то ли в надежде на авось «перепутали» прилагательные. Они пугают нас заводами, которые будут сжигать, а в тексте говорится именно о тех, что будут перерабатывать. Откройте его сами, и вы прочтете, как в целом в России собираются создать условия для раздельного сбора бытовых отходов.

Безотносительно к оценкам этого продукта или в целом всей чернухи, важно отметить, что само ее появление - признак тектонического сдвига в организации выборов главы региона. Это прямое проявление вернувшейся на выборы конкурентности. За 20 лет липчане успели забыть, что выборы губернатора тоже могут сопровождаться открытым соперничеством. Им очень наглядно об этом напомнили.

Политическая жизнь уже не напоминает застойное болото. Она вернула себе характер соревнования команд, идей, мнений, в котором побеждает не только самый сильный, но и самый умный, самый творческий и энергичный. Запуск чернухи, кончено, очень слабый ход в этом состязании - но трудно ждать чего-то лучшего от людей, которые много лет были лишены возможности практиковаться. Ничего, на ошибках учатся.

Кому выгодно?

Но давайте поговорим детальнее: кому выгодны такие политтехнологические бои без правил. Вариантов не так много. Чернуха сделана настолько топорно, что в ее авторстве можно было бы обвинить и саму команду врио главы региона, желающую показать себя пострадавшей стороной или выставить своих оппонентов людьми недалекими и беспринципными. Однако в случае «самострела» в основном прямо указывают ложное авторство, чтобы никто не гадал, кем возмущаться. Но авторы остаются анонимными. Значит, вариант отпадает.

Андрей Плотников, кандидат на должность губернатора Липецкой области от партии «Коммунисты России», еще на дебатах предстал человеком, принимающим взвешенные решения и способным грамотно обосновать свою позицию. Кажется, что он делает ставку больше на собственные силы, чем старается сыграть на чужих слабостях, и уж тем более Андрей Владимирович не из тех, кто готов при удобном случае перебежать на «темную сторону силы».

- Когда берешься за все, и в первую очередь за «показуху» (простите за выражение, но как есть), то и вовсе ничего не успеваешь. Вот и администрация Липецка наметила грандиозные планы по строительству детсадов до конца 2019 года, но потом решила, что парки помогут заполучить голоса избирателей куда лучше, - писала еще 21 августа у себя на странице в социальной сети другой кандидат Лариса Ксенофонтова.

Ее атака именно на парк заставляет задуматься, но это, скорее всего, лишь совпадение. В целом же Лариса Ксенофонтова на тех же дебатах успела отметиться как размышляющий кандидат, готовый признавать, как успехи действующей власти и видящий проблемы, над которыми стоит поработать.

Фото: Алексей Булатов

А как же позитив?

Представитель партии «Патриоты России», кажется, первым пошел в открытое противостояние во время текущей предвыборной гонки. Андрей Григорьев и на дебатах не стеснялся при удобном случае уколоть своих оппонентов, однако «атаковал» всех без разбора. Прямое противостояние у него было разве что с Сергеем Токаревым. Андрей Григорьев пытался обвинить своего оппонента в том, что его листовки носят агитационный характер, но при этом не были оплачены из средств избирательного фонда кандидата. Однако жалоба осталась без удовлетворения.

Кандидат же от КПРФ Сергей Токарев ведет самую затратную кампанию. Его плакаты и листовки мы видим на улицах города и зачастую в наших почтовых ящиках. Общий тираж его агитационных газет и буклетов уже превысил полмиллиона. Но это не главное.

На официальном канале местных коммунистов на видеохостинге Youtube появилась запись, как кандидат в депутаты от КПРФ стоит с провокационным плакатом во время открытия того самого Быханова сада. На плакате стоит имя врио и, в частности, говорится: «Липецкая область не кормушка для Сбербанка».

Сергей Токарев и до этого делал выпады в адрес федеральной власти и врио, которого он при этом не решался называть по имени. Теперь имя прозвучало. Вот только на амбразуру почему-то бросили совсем другого представителя КПРФ. Конечно, это не является доказательством того, что и анонимные нападки в интернете могут быть частью такой предвыборной программы.

Хочется лишь сказать, что отсутствие позитивной повестки и постоянные жалобы на притеснения вряд ли могут показать сильные стороны того или иного претендента.

Послесловие

Социология неумолима. Например, недавно РБК опубликовало результаты закрытых и сделанных специально для Кремля прогнозов выборов в российских регионах. Так вот, эксперты сходятся во мнении: в Липецкой области выборы пройдут в один тур и с большим отрывом одного кандидата от всех остальных. Использование грязных технологий поднимает интерес к выборам, но не добавляет их авторам ни одного очка.

Отметим, что в Липецкой области ход голосования впервые будут контролировать наблюдатели от региональной общественной палаты. Их будет 1570 человек. Также на избирательных участках будут работать наблюдатели от зарегистрированных кандидатов и региональных отделений политических партий, выдвинувших этих участников. Кроме того, видеокамеры установлены во всех территориальных избирательных комиссиях, а также на 55 самых крупных участках для голосования. Так что, как отметил председатель областного избиркома Юрий Алтухов, нынешние выборы главы региона станут самыми прозрачными за всю историю.

Автор: Петр МАМОНТОВ.