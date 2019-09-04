Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в сотрудничестве с австрийским бизнесом»

В особой экономической зоне «Липецк» открылся еще один завод. Австрийская компания «DOKA Липецк» производит опалубочные системы, разработанные специально для российского рынка. Камень будущего завода заложили в июле прошлого года, сегодня производство официально открылось. Портфель заказов сформирован до конца года. В церемонии открытия завода приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер.

«Это первое подразделение австрийского концерна за пределами Европейского Союза. Я познакомился со свободной экономической зоной и очень впечатлен. Мы будем рассказывать об условиях успешной работы в ОЭЗ «Липецк» и если коллеги будут рассказывать другим инвесторам, это станет лучшей рекламой для других инвесторов», - сказал Йоханнес Айгнер.

«Для нас это третье австрийское предприятие, мы хотели видеть еще больше компаний. Австрийские предприниматели могли бы заполнить те площади, которые у нас есть на липецкой и елецкой площадках. Мы благодарны за то, что «DOKA» выбрала именно липецкую площадку для развития. Уверен, что у нас впереди плодотворное сотрудничество, в России есть много работы для строителей, потому что мы выполняем национальные проекты. Вторая и третья очереди завода могут быть построены еще быстрее, чем планировалось», - подчеркнул Игорь Артамонов.

«Дока Липецк» стала частью отдела производства Doka и вторым производством опалубочных систем после Амштеттена в Австрии. Особая экономическая зона «Липецк» была выбрана, в том числе потому, что хорошая инфраструктура облегчает запуск производства и последующую доставку готовой продукции по всей России, отметило руководство компании.

«Мы увидели большой потенциал российского рынка. Наша стратегия - быть ближе к клиенту и производить внутри страны. Филиал в Липецке - первый и значительный шаг на пути к локальному производству и устойчивому развитию. Он поможет нам стать более независимыми и конкурентоспособными», - рассказал Кристиан Пум, директор по европейской части бизнеса компании Doka.

На площади 3 500 м² производится опалубка для России и других рынков со схожими требованиями. К следующему году объём производства постепенно достигнет 65 000 м². Компания планирует использовать огромный потенциал российского рынка в жилищном и коммерческом строительстве.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.