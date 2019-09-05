Сотрудник Липецкэнерго вошел в «золотую сотню» энергетиков России

В течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания. Были проведены дистанционные тесты, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

По итогам оконкурса были определены 102 победителя, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети». В их число вошел и Эдгар Кусиньш.

За 13 лет работы в Липецкэнерго он прошел большой путь от рядового электромонтера до руководителя РЭС, был участником учений в Дагестане и Твери. Благодаря современному подходу к решению производственных задач Эдгар Кусиньш вошел в число рабочей группы филиала по внедрению цифровизации в электросетевом комплексе региона.

- Участие в мероприятии такого уровня – это отличная возможность проявить нестандартное мышление и по-новому взглянуть на повседневную работу энергетиков. А высокая оценка экспертами профессиональных качеств создает прекрасную мотивацию для дальнейшего развития, - отметил руководитель Добровского РЭС Эдгар Кусиньш.