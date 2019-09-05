В этот четверг, 5 сентября, в Липецке состоялось мероприятие, посвященное празднованию 300-летия со дня образования миграционных подразделений МВД России. В МФЦ областного центра в торжественной обстановке юным липчанам вручили их первые паспорта.

Юным липчанам вручили их первые паспорта.

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Документы, удостоверяющие личность, получили 10 подростков. Это те ребята, которые отличились в учебе, спорте или в творчестве. Затем собравшимся показали несколько видеороликов, объясняющих, для чего нужен паспорт. И какими правами и обязанностями наделяются их владельцы.

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

- Я только что получил паспорт и безумно рад этому, - поделился своими впечатлениями учащийся гимназии №3 Егор. – Очень приятно, что паспорт вручили в торжественной обстановке. Я играю в мини-футбол, выступаю за лицей. А также пишу песни и играю на гитаре. Собираюсь продолжать свою спортивную и творческую деятельность.

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА