2019-09-05T14:02:27+03:00
Общество

Юным липчанам вручили их первые паспорта

Документы получили ребята, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Юным липчанам вручили их первые паспортаЮным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 5 сентября, в Липецке состоялось мероприятие, посвященное празднованию 300-летия со дня образования миграционных подразделений МВД России. В МФЦ областного центра в торжественной обстановке юным липчанам вручили их первые паспорта.

Юным липчанам вручили их первые паспорта.

Юным липчанам вручили их первые паспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Документы, удостоверяющие личность, получили 10 подростков. Это те ребята, которые отличились в учебе, спорте или в творчестве. Затем собравшимся показали несколько видеороликов, объясняющих, для чего нужен паспорт. И какими правами и обязанностями наделяются их владельцы.

Юным липчанам вручили их первые паспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

- Я только что получил паспорт и безумно рад этому, - поделился своими впечатлениями учащийся гимназии №3 Егор. – Очень приятно, что паспорт вручили в торжественной обстановке. Я играю в мини-футбол, выступаю за лицей. А также пишу песни и играю на гитаре. Собираюсь продолжать свою спортивную и творческую деятельность.

Юным липчанам вручили их первые паспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юным липчанам вручили их первые паспортаФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке школьники получили свои первые паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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