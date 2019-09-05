2019-09-05T16:19:41+03:00
Экономика

Липецкэнерго готово обеспечить надежное электроснабжение избирательных участков в Единый день голосования

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» переходит на особый режим работы
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8 сентября на дежурство заступят 53 бригады энергетиков, а это 178 специалистов Липецкэнерго и 56 единиц спецтехники. Их обязанностью будет обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов для голосования.

Перед выборами главы администрации Липецкой области, а также довыборами в областной совет депутатов и городские сельские советы на избирательных участках энергетики проверили схемы электроснабжения, провели внеочередные осмотры электроустановок, от которых они запитаны. В случае необходимости пункты для голосования будут подключены к резервным источникам электроснабжения. Со всем производственным персоналом проведены внеплановые инструктажи о необходимости строгого соблюдения трудовой и производственной дисциплины.

В Единый день голосования будет произведено усиление оперативно-выездных бригад на случай возникновения непредвиденных ситуаций, при этом графики дежурств персонала Липецкэнерго были составлены с учетом возможности личного голосования на избирательных участках для каждого из специалистов. Энергетики будут дежурить вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото, Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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