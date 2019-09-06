Новый офис «Мои документы» открылся в Липецке

Государственные услуги стали доступнее жителям посёлка Тракторостроителей в Липецке. В микрорайоне состоялось открытие офиса «Мои документы». Он расположился в помещении Городского дворца культуры.

Новый мини-офис «Мои Документы» открыт по поручению врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Решение было принято после встречи руководителя региона с жителями посёлка ЛТЗ.

«Мы работаем в интересах жителей и стараемся делать так, чтобы никто не был обделён вниманием власти, — подчеркнул Игорь Артамонов. — В этом году мы большое внимание уделили жалобам и просьбам жителей посёлка Тракторостроителей. К примеру, отремонтировали больше дорог, чем планировалось ранее. Открытие центра «Мои документы» — это продолжение начатого пути по улучшению качества жизни людей».

На оборудование для оснащения офиса и мебель из областного бюджета были выделены средства в размере более 1 млн 100 тысяч рублей. Около 600 тысяч рублей из городской казны было направлено на ремонт помещения.

В новом офисе «Мои документы» жителям посёлка Тракторостроителей будет доступно более 300 государственных и муниципальных услуг, а также ряд дополнительных сервисов. На момент открытия в офисе организована работа трёх единых окон. В дальнейшем в процессе взаимодействия с населением будет определяться потребность в дополнительных государственных и муниципальных услугах.

На сегодняшний день в посёлке Тракторостроителей проживает более 30 тысяч липчан. Открытие мини-офиса «Мои Документы» сделает предоставление государственных и муниципальных услуг для жителей района более комфортным, быстрым и качественным.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.