Больницы Липецкой области получили новые автомобили скорой помощи

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня передал ключи от 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Медицинский автотранспорт получили ГУЗ «Грязинская межрайонная больница», ГУЗ «Добровская районная больница», ГУЗ «Краснинская районная больница», ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница», ГУЗ «Липецкая районная больница», ГУЗ «Хлевенская районная больница» и ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

«Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона», - сказал Игорь Артамонов.

Всего в Липецкую область в соответствии с распоряжением Правительства РФ поступят 17 автомобилей скорой медицинской помощи: 14 машин класса «В», а также три реанимобиля класса «С». Транспортные средства класса «В» – это автомобили экстренной медицинской помощи, предназначенные для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады. Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для проведения диагностических и лечебных процедур при оказании экстренной медицинской помощи. Автомобили класса «С» предназначены для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и пострадавших. Машины оснащены дефибриллятором, аппаратом для искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, наркозным аппаратом, акушерским и реанимационным наборами и др.

Все автомобили отечественного производства, современной модификации, обладают повышенной проходимостью и комфортностью для медперсонала и пациентов.

Игорь Артамонов сообщил, что в этом году, согласно тому же распоряжению Правительства РФ, за счет федеральных средств в Липецкую область дополнительно поступят 32 школьных автобуса различной вместимости - от 10 до 31 посадочных мест. «Это рекордное за всю историю области обновление парка. Теперь дети будут ездить в новых, комфортных и безопасных машинах. А мы продолжим обновлять автобусный парк», - сказал врио главы региона.