Игорь Маковский: в Единый день голосования «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации

8 сентября выборы пройдут во всех 20 субъектах РФ, где работают компании. Шесть регионов будут охвачены ими полностью. В Курской и Липецкой областях выберут глав субъектов, а в Орловской области пройдут довыборы депутата Государственной Думы РФ. В Марий Эл выберут депутатов Государственного Собрания, в Брянской и Тульской областях –депутатов областных дум. Довыберут региональных депутатов в Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Смоленской, Тверской областях и в Удмуртии. Во всех регионах пройдут выборы местного уровня, в том числе в трех региональных столицах — Брянске, Туле и Йошкар-Оле изберут органы представительной власти.

С 6 сентября во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен особый режим работы. Энергетиками сформирован перечень избирательных участков, подключённых к сетям филиалов, и проверена схема их электроснабжения. В общей сложности в день выборов специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать общее электроснабжение 7014 избирательных участков, из которых 4801 подключен непосредственно к сетям компаний, а 2213 подключены через сети ТСО. Этот процесс будет осуществляться под личным контролем генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Обеспечение надежного электроснабжения помещений избирательных участков и комиссий, другой задействованной в процессе выборов инфраструктуры для нас задача беспрецедентной значимости. По сути речь идет о возможности для жителей 20 регионов страны реализовать одно из важнейших своих конституционных прав. Мы прекрасно понимаем, какая высокая ответственность на нас возложена, поэтому самым тщательным образом провели все подготовительные мероприятия, а в Единый день голосования будем работать в режиме предельной мобилизации», - подчеркнул Игорь Маковский.

В настоящее время специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершили внеочередные осмотры электроустановок, от которых будет производиться электроснабжение участков для голосования. Дополнительно проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания. Проведены проверки технического состояния и готовности к применению резервных источников электроснабжения. Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Составлен график круглосуточного дежурства в Единый день голосования оперативного и ремонтного персонала, усилены меры безопасности. Всего на дежурстве в регионах деятельности компаний в этот день будут находиться 1379 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4345 человек и 1603 единицы техники. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.

Для обеспечения надежного функционирования энергосистемы во всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Социально значимые потребители при необходимости могут быть запитаны от резервных источников энергоснабжения.

Компаниями определены и отработаны дополнительные способы обратной связи с потребителями. Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: «Россети Центр» - по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber; «Россети Центр и Приволжье» - по номеру 8-800-100-33-00(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку

Для справки: Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

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