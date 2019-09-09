2019-09-09T10:53:16+03:00
Общество

В Липецке хотят сделать прививку от гриппа 230000 человек

В этом году ожидается большая активность вирусов гриппа А(НЗМ2) и В (линии В/Виктория)
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам советуют предупредить болезньЛипчанам советуют предупредить болезньФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке стартует масштабная работа по профилактике гриппа и ОРВИ. По прогнозам экспертов в этом году в России ожидается большая активность вирусов гриппа А(НЗМ2) и вируса гриппа В (линии В/Виктория).

В областном управлении Роспотребнадзора напоминают, самый эффективный способ защиты от вирусных инфекций - вакционация населения. Так, в 2018 году прививки сделали более 47% жителей Липецкой области. А заболеваемость привитых оказалась в 10 раз ниже, чем непривитых. Риск заражения среди детей снизился в 40 раз.

В этом году за счет работодателей привилились около 50 тыс. липчан. Но это количество не превысило и 25% всех рабочих региона. Специалисты Роспотребнадзора советуют работодателям начать работу по профилактике гриппа. А именно, выделить деньги на вакцину, заключить договоры с медучреждениями. Врачи рекомендуют привить от гриппа не менее 75% сотрудников. И успеть это сделать до 1 ноября.

Напомним, что бесплатно вакцина полагается людям, которые находятся в группе риска. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, ЖКХ, беременным женщинам, а также пенсионерам - людям, старше 60 лет. Кроме того, бесплатно сделать прививку могут те, кто страдает хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями. У кого проблемы с ожирением.

В этом году привить планируют 520 тыс. жителей региона, в том числе 230 тыс. липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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