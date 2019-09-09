2019-09-09T11:07:40+03:00
Общество

Стадион «Авиатор» в Липецке открылся после реконструкции

Спортивный объект восстановлен после обращений местных жителей
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Открытие обновлённого стадиона «Авиатор» состоялось в Липецке. На праздник пришли жители Военного городка. В церемонии открытия реконструированной арены приняли участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, глава города Липецка Евгения Уваркина и начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

Решение о реконструкции стадиона было принято после посещения Военного городка руководителем региона весной этого года. Местные жители и липецкие спортсмены обратились к Игорю Артамонову с просьбой отремонтировать стадион, сделать в микрорайоне дороги и помочь при строительстве храма. В максимально короткие сроки удалось перевести землю из федерального владения на баланс Липецка и начать работы по благоустройству.

«Это очень радостное событие, — отметил Игорь Артамонов. — Нам удалось сделать практически невозможное. Когда мы решили реконструировать стадион, мало кто верил, что у нас получится. К счастью, Министерство обороны пошло нам на встречу, к этому проекту подключились инвесторы и сегодня мы видим замечательный спортивный объект, который обязательно будет востребован».

Реконструкция арены велась около четырёх месяцев. Было сделано специальное дренажное основание из щебня и песка специально для того, чтобы на расположенном в низине стадионе не было сырости. Затем появились беговые дорожки и футбольное поле с искусственным газоном, смонтированы трибуны, построено административное здание, в котором оборудованы раздевалки и душевые.

В день открытия на стадионе состоялся большой спортивный праздник. Работали 14 интерактивных площадок, где спортшколы знакомили маленьких липчан с различными видами спорта. Завершилась спортивная программа турниром по мини-футболу. Кубок открытия стадиона «Авиатор» разыграли четыре команды: сборная администраций города и области, команды спасателей, авиаторов и местных жителей.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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