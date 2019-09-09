2019-09-09T11:14:23+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением выборы в Липецкой области

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением выборы губернатора и депутатов муниципальных образований в Липецкой области
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В единый день голосования 8 сентября цифровой провайдер установил видеокамеры на 79 объектах: 55 участковых (УИК) и 24 территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

На каждом избирательном участке специалисты «Ростелекома» установили по две IP-камеры под определенным углом, чтобы были видны места выдачи бюллетеней и урны для голосования. Во время проведения выборов доступ к изображениям с камер был открыт всем желающим на сайте ЦИКа.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Бесперебойная онлайн-трансляция выборов – наша основная задача. Считаю, что в единый день голосования в Липецкой области мы с ней справились. Важно, что специалисты «Ростелекома» установили камеры таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Кроме того, мы вели круглосуточный технический мониторинг систем наблюдения, обеспечивая непрерывную работу всех её элементов».

В проекте использованы компактные IP-камеры, которые защищены от перебоев питания и не требуют подключения к компьютеру. Видеоматериал будет храниться в защищённом облаке «Ростелекома» три месяца с даты публикации официальных результатов.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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