2019-09-09T14:35:58+03:00
Экономика

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» подключил к электрическим сетям ряд социально значимых объектов

Новая детская поликлиника открылась в Усмани 31 августа. Для её работы сотрудники Липецкэнерго построили новые воздушные линии электропередачи и комплектную трансформаторную подстанцию, а также проложили новую кабельную линию
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Мощность технологического присоединения составила 100 кВт.

Новое медицинское учреждение смогут посещать 150 детей за смену. В поликлинике оборудованы кабинеты врачей-педиатров, хирурга, невролога и офтальмолога, кабинет ультразвуковой диагностики, прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, здесь открыты палаты дневного стационара.

Также в преддверии нового учебного года филиал Липецкэнерго присоединил к сетям детский сад «Чебурашка», расположенный в селе Кривополянье Чаплыгинского района. Он рассчитан на 60 детей, оснащен современным оборудованием и игровыми комплексами. Обеспечено электроснабжение детского сада в селе Лавы Елецкого района, также рассчитанного на 60 детей. Двухэтажное современное дошкольное учреждение с просторными музыкальными и спортивными залами стало первым и пока единственным в селе.

До конца 2019 года филиал Липецкэнерго планирует подключить к электрическим сетям ещё два дошкольных образовательных учреждения в Липецком и Измалковском районах.

Помимо этого, специалисты липецкого филиала «Россети Центр» с опережением срока подключили к сетям площадку для строительства общеобразовательной школы с бассейном и тренажерным залом в городе Усмань на 800 мест. В здании будет лифт для маломобильных школьников. В подвале здания младшей школы расположатся тир и тренажерный зал. Ввод объекта в эксплуатацию планируют к 1 мая 2020 года.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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