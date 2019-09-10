Игорь Артамонов: «Липецкая область – регион, где успешно реализуются задачи импортозамещения»

Юбилейная пятая Международная специализированная выставка «Импортозамещение» проходит 10-12 сентября в столичном Международном выставочном центре «Крокус Экспо» при поддержке Правительства РФ и Минпромторга России.

На площади 10 тыс. квадратных метров более 300 компаний из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Самарской, Омской, Иркутской областей, республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Башкортостан и ряда других продемонстрируют лучшие образцы высококачественных товаров из разных отраслей промышленности. Это сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, пищевая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс, наука, информационные технологии и многое другое.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион в этом году в пятый раз покажет развитие потенциала предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской экономики, а также продвижение на международный рынок. Как рассказал Игорь Артамонов, объединенный стенд Липецкой области подготовил экспозицию общей площадью 150 квадратных метров. Образцы промышленной продукции представят 25 предприятий региона. Среди них, в частности, Липецкий завод малых коммунальных машин, АО «Рафарма», фабрика «Елецкие кружева», АО «ЭНЕРГИЯ», Липецкая трубная компания «Свободный сокол», ООО «Генборг».

«Липецкая область – регион, где успешно реализуется программа импортозамещения в промышленности и агропромышленном комплексе. Многие липецкие предприятия достигли высоких результатов в выпуске конкурентноспособной продукции. Кроме того, в регионе активно развивается кооперативное движение, что способствует реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве», - отметил врио главы.

Российский экспортный центр (РЭЦ) презентует собственный коллективный стенд с участием целого ряда экспортно-ориентированных компаний для продвижения высокотехнологичной и инновационной продукции и услуг на внутреннем рынке. Важным событием деловой программы выставки 10 и 11 сентября станет Национальный форум по импортозамещению «Российское производство в фокусе национальных проектов». Его цель – координация деятельности и эффективный диалог федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и бизнес-сообщества для выработки предложений по ускорению реализации отраслевых программ импортозамещения в рамках национальных проектов и участию в них бизнес-сектора. Проект «Импортозамещение» способствует развитию и укреплению межотраслевых связей предприятий и снижению зависимости российской экономики от импортных товаров и услуг.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.