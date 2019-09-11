«Обычная работа»: чем обернулись главные интриги выборов губернатора Липецкой области?

8 сентября состоялись выборы главы администрации Липецкой области. Одной из главных интриг, если, конечно, не считать сами результаты голосования, была явка. После стольких лет, пока у руля региона неизменно стоял Олег Королев, появились вопросы: «А готовы ли мы к переменам? Какие изменения нам нужны? Проявим ли мы себя активно и отправимся голосовать или останемся ждать результатов дома?»

В итоге явка составила 47,1% - довольно хорошо. Что особо порадовало, непривычно активно голосовал Липецк - 37,63%. Большие города, и это касается не только нашей области, но и всей страны, в последнее время относятся к голосованию с неким равнодушием. Однако, как сами видите, бывают и исключения. Значит, заинтересовали нынешние кандидаты липчан?

После обработки всех протоколов Игорь Артамонов («Единая Россия») набрал 67,29% голосов - это уверенная победа. Основного преследователя, представителя КПРФ Сергея Токарева поддержало втрое меньше избирателей - 20,03%. Следом идут Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» - 4,6%, Андрей Плотников от «Коммунистов России» - 3,19% и Андрей Григорьев от «Патриотов России» - 2,84%.

- Новый глава Артамонов - человек следующего поколения, и он очень чутко уловил постиндустриальный характер России сегодня. Впереди не экономика, не промышленность, впереди человек с его потребностями, с его качеством жизни, с парками, скверами. И Игорь Георгиевич это очень четко уловил, поэтому люди на это отреагировали сразу, - оценил итоги голосования Олег Королев коллегам из «ТАСС».

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«Большой тяжелый труд»

Результаты выборов нельзя назвать неожиданными. Они в целом отвечают прогнозам крупных социологических агентств, которые на протяжении всей избирательной кампании фиксировали бесспорное лидерство Игоря Артамонова. Отчасти именно с такими прогнозами была связана сдержанная стратегия команды врио, отсутствие яркой агитации.

- Это обычная работа, только называется она «глава Липецкой области», это не радость, это большой тяжелый труд, - даже свою победу Игорь Георгиевич прокомментировал без лишних популистских заявлений.

Однако нельзя считать данную кампанию будничной. Для представителя «Единой России» и его избирательного штаба она не была лишена рисков и, несомненно, потребовала больших усилий. Так, источником волнений могло стать участие в выборах сильного кандидата от КПРФ Сергея Токарева, вооруженного брендом крупнейшей парламентской оппозиционной партии и пытавшегося опереться на протестное голосование. Политологи еще накануне выборов определили именно его в качестве главного соперника.

- Мы не можем признать эти выборы равными, честными и справедливыми. Мы фиксировали попытки «вбросов», и на избирателей оказывалось давление. Но большинство липчан свой выбор сделало, - даже когда кампания завершилась, Сергей Токарев продолжил выступать в характерной для него манере.

Вот только принципиальных нарушений на участках на самом деле не было зафиксировано. Несколько жалоб поступило, но, как считает председатель областного избиркома Юрий Алтухов, обстоятельства, которыми они были вызваны, не имеют принципиального влияния на избирателей. Тем более что за прозрачностью выборов в регионе внимательно следили более пяти тысяч наблюдателей.

А что другие?

Другие участники кампании - Лариса Ксенофонтова, Андрей Плотников и Андрей Григорьев - конкурировали с Сергеем Токаревым за оппозиционный электорат. Однако их активность, медийность и ресурсные возможности были намного ниже, чем у кандидата от КПРФ, развернувшего, пожалуй, самую зрелищную агитационную кампанию.

После того как отказали в регистрации активному оппозиционеру, кандидату от фракции ЛДПР Александру Шерину, именно Сергей Токарев стал почти монопольным претендентом на электоральный протест. Напомним, что Александр Шерин смог собрать всего 106 подписей муниципальных депутатов из необходимых 163 для регистрации в качестве кандидата и после этого выбыл из гонки.

Конечно, ни Сергей Токарев, ни кто-либо другой из оппозиционных кандидатов не признает этого, но «вылет» представителя ЛДПР во многом сыграл им на руку. Ведь за кого отправились голосовать сторонники Александра Шерина, те, кто настроен по тем или иным причинам против действующей власти? Правильно - за других оппозиционеров. Точнее, им было все равно «за кого», главное - «быть против».

Попытки Андрея Григорьева переломить ситуацию и сыграть роль «народного губернатора», который наведет «порядок», оказались недостаточно эффективными. Быть может, людей оттолкнула его резкая подача? В любом случае ему откровенно не хватило средств для соперничества.

А вот кто приятно удивил, так это Лариса Ксенофонтова. Пусть она набрала не так много голосов и порядком отстала от лидеров, однако она проявила себя как креативный кандидат, открытый для общения в тех же социальных сетях и знающий повестку нашего региона. Опять же, быть может, ей несколько недоставало ресурсов.

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Сторонние факторы риска

Парадоксально, однако, против Игоря Артамонова могла сыграть его же популярность и избыточная уверенность сторонников в неизбежной победе врио.

- Зачем тратить в выходной время на голосование, если Артамонов победит и без меня? - такие мысли снижали интерес к выборам и лишали мотивации некоторых наших земляков. И тут нужно отдать должное оппозиционным кандидатам, в определенный момент им удалось подогреть интерес к данной избирательной кампании.

А если бы сторонники кандидата от «Единой России» поленились идти на выборы, шансы того же Сергея Токарева как минимум на второй тур существенно возросли бы. Ведь протестный электорат всегда отличается большей готовностью прийти на участки и выразить там свое отношение к власти всеми доступными способами.

Условием победы Игоря Артамонова оказалась высокая явка. Именно на ее обеспечение была направлена работа команды кандидата. Сложилась довольно необычная ситуация, когда уже сама агитация за участие в выборах, даже без уточнения, за кого именно следует голосовать, приближала победу врио.

Помощь пришла с неожиданной стороны. Сделав ставку на чернуху в последние предвыборные недели, оппоненты неожиданно придали кампании дополнительный драйв. Интерес избирателей к выборам начал расти. Конкурентный характер выборов стал очевидным для них. Пожалуй, главной ошибкой стало откровенно «мусорное» качество распространяемых материалов. Возможно, они и прибавили кому-то несколько процентов. Но для сторонников Игоря Артамонова, которых изначально было больше, это стало видимым источником угрозы и стимулом все же пойти на выборы - выразить возмущение откровенной клеветой или желание защитить кандидата от грязи.

Итог выборов свидетельствует, что чернуха не помогла ее авторам, а уровень протеста в области оказался недостаточно высоким. Быть может, потому что никто не хочет возвращаться в 90-е, когда предвыборные кампании походили на настоящую войну? Все же сегодня избиратель, даже если он настроен протестно, предполагает, что борьба должна вестись цивилизованно.

Большинство избирателей поддержало позитивную, содержательную повестку Игоря Артамонова, предложенный им курс на перемены в регионе. На обновление, политическую конкурентность, открытость власти, включение новых социальных и экономических технологий, главным приоритетом которых становятся конкретные интересы жителей области.

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67,29% голосов - это большое доверие, но и большая ответственность. Теперь Игорю Георгиевичу предстоит доказать, что его конкретная программа преобразований - это не популистские обещания «за все хорошее против всего плохого». Ведь спустя пять лет все, что будет сделано, подвергнется такой же конкретной оценке каждым избирателем - с цифрами и фактами в руках.

Петр МАМОНТОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.