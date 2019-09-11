2019-09-11T15:02:02+03:00
Общество

Главой администрации Липецкой области зарегистрирован Игорь Артамонов

Ему выдадут удостоверение на инаугурации 13 сентября
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На заседании избирательной комиссии Липецкой области был подписан протокол о результатах выборов главы администрации Липецкой области. Областной избирком установил итоги на основе суммирования данных первых экземпляров протоколов 24 территориальных избирательных комиссий и протокола региональной комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках в Москве на выборах главы области.

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов сообщил, что выборы признаны состоявшимися и действительными. На должность главы региона избран Игорь Георгиевич Артамонов, получивший 294 820 голосов избирателей, что составляет 67,28 %, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Среди других кандидатов голоса распределились следующим образом: Сергей Владимирович Токарев - 87 783 (20,03 %), Лариса Васильевна Ксенофонтова - 20 171 (4,6 %), Андрей Владимирович Плотников - 13 960 (3,19 %), Андрей Владимирович Григорьев - 12 592 (2,87 %). В голосовании приняли участие 438 205 избирателей, что составляет 47,11 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.

Протокол о результатах выборов главы администрации Липецкой области был подписан в торжественной обстановке в присутствии представителей средств массовой информации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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