2019-09-12T09:50:04+03:00
Общество

НЛМК открывает для всех липчан мир металла

НЛМК приглашает 25 сентября всех липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия
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За полтора часа все желающие смогут увидеть современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий Меженов) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия Наливкина). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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