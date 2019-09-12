НЛМК открывает для всех липчан мир металла

За полтора часа все желающие смогут увидеть современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий Меженов) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия Наливкина). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.