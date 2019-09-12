2019-09-12T09:56:56+03:00
Общество

К «братьям нашим меньшим» надо относиться с любовью

Риски угрозы здоровью людей и животных – это зачастую человеческий фактор
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Откуда берутся беспризорные животные? Какова ситуация с бешенством? Об этих и других темах мы беседовали с начальником ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главным ветврачом г. Липецка Владимиром Завьяловым.

- Все эти беспризорные животины нам же не с неба падают, а виноваты во всем мы сами, - резонно замечает Владимир Юрьевич. - Ребенок наиграется собачкой, кошечкой во время пребывания на даче, и, уезжая домой, их выбрасывают на улицу. Увы, таково наше воспитание, и менять менталитет непросто. А воспитывать детей надо с детсада, внушая, что домашнее животное - это не игрушка.

- И сами взрослые безответственны в содержании своих питомцев…

- К сожалению. У нас отсутствуют площадки для выгула животных. Нередкая картина, когда выгуливаемая утром собака (без присмотра), испражняется в детской песочнице, а там днем дети будут играть. Или выгул без намордника. Это недопустимо. Надо помнить, что собака – из отряда хищных, и ее реакция непредсказуема, отсюда и частые покусы. Только за последнюю неделю июля в городе зафиксировано 27 покусов людей, и важно знать, здорова собака или нет. Но мы не выдаем справку, что животное клинически здорово, если оно не привито. Животное должно пройти период наблюдения (не менее 12 дней) и потом привито. Есть ветеринарно-санитарные правила по профилактике бешенства и владельцы животных их обязаны соблюдать, прививать питомцев. И здесь нет оправданий типа «в аптеку вакцину не завезли» – в городе 12 частных клиник и 2 гослечебницы. Кроме того, мы ведем большую профилактическую компанию – в этом году привито почти 26 тысяч животных. Проводим и подворовые обходы, и организовываем выездные прививочные пункты в районах города.

- А какая ситуация с бешенством в Липецке?

- В этом году зафиксировано 2 случая – оба с котятами. Но мы быстро среагировали, купировали ситуацию. Актуальна и тема птичьего гриппа – сейчас наступает период перелета птиц. С пернатыми связаны также и риски заболеть сальмонеллезом, орнитозом. Здесь нередко переносчиками становятся домашние декоративные птички и синатропные (вспомним кормление голубей). Я понимаю сердобольность, но животных и птиц надо не жалеть, а любить. Не нужно подкармливать кошечек у подъезда, создавая рассадник. Если вам жалко животное – везите в клинику, где проведут осмотр, привьют, а потом воспитывайте и любите его на здоровье. Надо быть ответственным за тех, кого приручили, и воспитание должно начинаться еще с детсадовского возраста. Необходимо также изменение законодательной базы в сторону ужесточения – владельцы животных должны отвечать за них.

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- Владимир Юрьевич, ваша служба осуществляет не только контроль за эпизоотической обстановкой, но и проводит ветсанэкспертизу на рынках.

- Риски здоровью людей – не только в содержании животных, но и употреблении некачественных пищевых продуктов. И очень здорово, что с открытием реконструированного Центрального рынка эти риски фактически сведены к нулю.

Мы в этом убедились, побывав на преобразившемся Центральном рынке Липецка – красота, порядок, все условия для продавцов и покупателей:

- Вся продукция проходит экспертизу, в этом плане все неизменно, - отмечает ведущий ветврач лаборатории ветсанэкспертизы Наталья Кремнева. – Обновилось охлаждающее оборудование для реализации пищевых продуктов. Контроль проходит вся продаваемая продукция, наша универсальная лаборатория обеспечена всем необходимым для проведения экспертизы мяса, «молочки», фруктов и овощей (в день более 300 экспертиз). Сейчас сезон бахчевых и хотелось бы еще раз предупредить всех покупателей – не надо ничего покупать с рук. Приобретать любые продукты надо в местах стационарной торговли, где есть контроль, только так можно избежать рисков отравлений.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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