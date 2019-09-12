2019-09-12T10:27:29+03:00
Экономика

В «Россети Центр Липецкэнерго» состоялись специальные учения

Энергетики два дня отрабатывали действия по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур
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Из-за налипания мокрого снега произошел обрыв провода на воздушной линии 10 кВ. Такую вводную получили специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго». На место выехали бригады энергетиков. С помощью гидроподъемника провод отремонтирован. Это только одна из четырех тренировочных задач двухдневных специальных учений, которые проходили в Лев-Толстовском районе электрических сетей. Энергетики также восстанавливали упавшую опору, обеспечивали электроснабжение обесточенной больницы от резервного источника питания и тушили пожар на подстанции «Астапово» после возгорания трансформатора.

Учения прошли при участии главного управления МЧС по Липецкой области, персонала диспетчерских служб филиала «ФСК ЕЭС» Верхне-Донское ПМЭС, филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Липецкой области» и органов исполнительной власти.

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Перед участниками тренировки стояли задачи оперативного выявления масштабов и уточнение повреждений, определение количества персонала, техники и материалов, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ, координация отправки и работ бригад и техники. Все участники тренировки с поставленными задачами справились.

Подобные учения проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Регулярные совместные тренировки энергетиков и оперативных служб помогут эффективнее реагировать на вызовы стихии и более оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей.

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*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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