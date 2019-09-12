2019-09-12T11:02:27+03:00
Происшествия

В Липецке домашний садист избил женщину до состояния комы

В обстоятельствах бытового насилия разбирается полиция
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Очередной случай домашнего насилия произошел в Липецке. Накануне в больницу в тяжелом состоянии попала сильно избитая женщина, медики сообщили о случившемся в полицию.

Как рассказывают знакомые жертвы, 32-летняя липчанка жила с мужчиной в неофициальном браке. Домашний тиран нередко избивал женщину, но она терпела побои и никуда не обращалась.

При этом у пострадавшей есть маленький ребенок. Из-за побоев она с ребенком уходила от садиста, но после снова прощала и возвращалась. В итоге последний инцидент обернулся тяжелыми последствиями. У женщины серьезная травма головы, сейчас она находится в коме.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, материал зарегистрирован, по данному факту проходит проверка, собираются все необходимые данные, выясняются обстоятельства получения травм.

Напомним, последний громкий случай домашнего насилия произошел в декабре 2017 года в Лебедяни. Где избитая женщина попала в больницу, а в последствии скончалась от травмы головы. Муж-садист, Максим Грибанов, который избивал жену и снимал это на телефон, получил 9 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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