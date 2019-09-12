2019-09-12T13:58:10+03:00
Происшествия

Из-за пожара на конюшне под Липецком лошади остались без корма на зиму

Сено загорелось не территории конного клуба в Ельце, животные чудом не пострадали [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар на территории конного клуба в ЕльцеПожар на территории конного клуба в Ельце
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Крупный пожар случился в минувшую среду, 11 сентября, в городе Елец Липецкой области. Там на территории конно-спортивного клуба «Кристалл» загорелись запасы на зиму. Как сообщают сотрудники клуба, при непонятных обстоятельствах начал гореть огромный стог сена.

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Оперативно прибывшие на место пожарные не дали огню перекинуться на сами конюшни с лошадьми.

– Горела собственноручно скошенная, высушенная и уложенная в стоги трава, – рассказали члены клуба. – Чтобы полностью потушить этот страшный пожар понадобилось более 7 часов, лошади чудом не пострадали. Мы выражаем благодарность бригаде пожарных, которые долго и упорно тушили, ворошили, и снова тушили, и снова ворошили, перекидывали и вновь заливали горящие и тлеющие тонны сена, спасая от возгорания конюшню.

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Сотрудники конно-спортивного клуба считают, что проблема в отсутствии земли – конюшни, хозпостройки для хранения амуниции, корма, упряжное снаряжение, включая сани, телеги, конные грабли и косилки, располагаются на площади в 5 соток. Несмотря на просьбы, больше земли для лошадей не дают, а клуб больше не может оставаться на этом месте. Кроме того теперь сотрудникам снова придется собирать запасы на зиму для лошадей. И это сейчас главная проблема, поскольку потребуется много времени и денег.

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Пожар на территории конного клуба в Ельце

– Конечно, первоочередное сейчас – это вновь найти и заготовить корма, на что потребуется немалое количество денежных средств, – поясняет директор КСК «Кристалл» Екатерина Егорова. – Очень надеемся на поддержку, так с миру по нитке, может и наверстаем заготовленные и нещадно уничтоженные огнем на всю зиму корма для наших любимых лошадок.

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Пожар на территории конного клуба в Ельце

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре на улице Стрелковой Дивизии, 122, поступило в 12.02. С огнем боролись два отделения 12-й пожарно-спасательной части и одно отделение части №10. В результате пожара сгорело 6 тонн сена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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