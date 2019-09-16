2019-09-16T10:53:47+03:00
Общество

НЛМК приглашает школьников принять участие в образовательных программах

В прошлом учебном году в профоринтационных программах НЛМК участвовало более 170 школьников
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НЛМК приглашает липецких школьников в новом учебном году стать участниками специальных корпоративных программ, которые помогут лучше узнать особенности металлургических профессий и выбрать направление для дальнейшего обучения.

С октября по май липецкие девятиклассники смогут поучаствовать в программе НЛМК «Металлургия для любознательных». Она организована в партнерстве с Центром технического творчества «Новолипецкий» (ул. Петра Смородина, 14а). Ребят познакомят с историей зарождения металлургии и основами металлургического производства. Они примут участие в профориентационном тренинге, посетят музей и структурные подразделения комбината.

Также для девятиклассников с октября по февраль открыта программа «Школа профессионального мастерства». Ее участники смогут дополнительно подготовиться к сдаче ОГЭ по математике, узнают о востребованных для НЛМК специальностях, поучаствуют в мастер-классах, профориентационном тренинге, посетят музей и структурные подразделения комбината. Программа организована НЛМК в партнерстве с политехническим техникумом (ЛПТ, ул.9 Мая, 20а), металлургическим колледжем (ЛМК, ул. Фрунзе, 91) и физико-математической школой «Эврика» (ул. Интернациональная, 5а).

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По итогам обучения по программам «Металлургия для любознательных» и «Школа профессионального мастерства» выпускникам вручат диплом, который даст дополнительные преимущества при поступлении в техникум или колледж. Поступившие в эти учебные заведения на профильные для НЛМК направления подготовки смогут рассчитывать на бонусную стипендию в течение первого семестра обучения.

Для одиннадцатиклассников с октября по апрель открывает свои двери Школа молодого металлурга. Программа реализуется на базе ЛГТУ (ул. Московская, 30) и школы «Эврика». Она поможет старшеклассникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике и математике. Ребята узнают о востребованных для НЛМК направлениях подготовки ЛГТУ, поучаствуют в профориентационном тренинге, посетят музей комбината и производство. По итогам обучения лучшим выпускникам выдается сертификат для участия в конкурсном отборе на целевое обучение в ЛГТУ.

Записаться на программы «Металлургия для любознательных», «Школа профессионального мастерства», «Школа молодого для металлурга» и получить дополнительную информацию можно до 10 октября по телефонам: 44-67-03 (Алевтина Ролдугина) и 44-70-20 (Антонина Минина). Обучение во всех профориентационных программах НЛМК бесплатное.

В партнерстве с Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» (ул. 40 лет Октября,39а) для учащихся 8-11-х классов НЛМК в новом учебном году организует Металлургическую смену. Обучение запланировано в октябре-ноябре (12 дней) и в апреле (12 дней). Ребят ждут углубленные занятия по предметам естественно-математического цикла, мастер-классы от преподавателей Московского института стали и сплавов, исследовательские работы в Лаборатории материаловедения НЛМК и многое другое. По итогам смены школьники защищают исследовательские проекты, получают опыт работы в команде и публичного выступления. Подробности участия в этой программе можно узнать по телефону 44-52-11 (Александра Зубцова).

В прошлом учебном году в четырех профоринтационных программах НЛМК участвовало более 170 школьников. Многие из них продолжили обучение по металлургическим специальностям в базовых учебных заведениях комбината.

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