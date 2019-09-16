2019-09-16T17:04:37+03:00
Общество

Для уборки тротуаров от снега в Липецке планируется купить 14 машин

Регион готовится к предстоящему отопительному сезону
Юлия КЛЮЕВА
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Для уборки тротуаров от снега в Липецке планируется купить 14 машинДля уборки тротуаров от снега в Липецке планируется купить 14 машинФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области начали готовиться к отопительному сезону 2019-2020 годов. По данным пресс-службы регионального управления ЖКХ, на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме направлено 1,1 млрд рублей. Из них 481,7 млн рублей - на ремонтные программы основных теплоснабжающих компаний. Проведено 2 этапа ежегодных гидравлических испытаний теплосетей.

Сотрудники Госжилинспекции провели 2 859 внеплановых проверок, выдали 673 предписания. Органам местного самоуправления порекомендовали активнее провести конкурсы по выбору управляющих компаний в отношении домов, оставшихся без УК. Кроме того, Госжилинспекция направила в адрес ресурсоснабжающих организаций и управляшек 103 предостережения, дабы избежать завышенных сумм в коммунальных платежках. В многоквартирных домах планируется сделать капитальный ремонт. В этот список попали 294 здания.

Для борьбы с гололедом заготовлено 102 тыс. м3 пескосоляной смеси. Убирать снег в населенных пунктах будут 616 единиц спецтехники. Также планируется закупить 20 машин для уборки тротуаров - 14 для Липецка, 6 для Ельца.

Паспорт готовности региона к отопительному сезону планируется подписать к 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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