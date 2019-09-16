Школьница пострадала от удара током, забравшись на подстанцию

ЧП произошло в селе Хитрово Елецкого района Липецкой области вечером 12 августа. Тринадцатилетняя школьницапо непонятным причинам решила забраться на трансформаторную площадку подстанции. При этом подросток проигнорировал все предупреждающие об опасности знаки. В результате девочка получила удар током, чудом выжила, доставлена в больницу с ожогами рук и ног.

Это уже третий несчастный случай на энергообъектах Липецкой области с начала года с участием посторонних лиц. В мае при попытке хищения электрооборудования подстанции погиб безработный житель Усмани. Во время хищения электрического провода высоковольтной линии в августе погиб мужчина в Грязинском районе.

Сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» ещё раз напоминают о том, что приближаться к энергообъектам смертельно опасно. Липецкие энергетики стараются по максимуму защищаютсвои объекты от проникновения посторонних: устанавливают запирающие устройства, сигнализации на открывание дверей, размещают знаки безопасности. Также энергетики ежемесячно проводят специализированные уроки в школах всех 18 районов Липецкой области. В связи с последним несчастным случаем, специалисты «Россети Центр» повторно призывают также родителейи учителей регулярно напоминать детям правила электробезопасности.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает липчан к бдительности и просит сообщать обо всех случаях подозрительных действий вблизи энергообъектов. Прямая линия энергетиков работает круглосуточно 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку

Фото Липецкэнерго