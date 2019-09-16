Елецкие дворы украсили новые детские площадки

Яркие горки, песочницы и карусели украсили осенние пейзажи дворовых территорий Ельца. По региональной программе «Год детских площадок» в древнем городе благоустроено 15 дворов.

Теперь в каждом дворе для малышей и ребят постарше созданы прекрасные условия для игр на свежем воздухе. Помимо классических горок и качелей, во многих дворах появились современные скалолазы, качалки-балансиры, круглые качели «Драйв», в которых умещаются сразу несколько детей, большие игровые комплексы со спойлером. В сквере Пушкина обустроили спортивную площадку.

Инициатором проекта «Год детских площадок» стал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Всего к 1 ноября по региональной программе будет построено около 270 современных детских и спортивных площадок. По словам главы региона, для реализации проекта задействованы существующие в регионе программы, такие как «Формирование комфортной городской среды», «Рубль на рубль» и инициативное бюджетирование.

Игорь Артамонов подчеркнул: «Формирование комфортной городской среды предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах благоустройства городов и посёлков, сохранения исторического облика и создания современной среды для жизни».

Поэтому список адресов для благоустройства дворовых территорий формировался в соответствии с запросами самих ельчан. Проект реализовывался на средства регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составила около 3 млн рублей.

«Жители Липецкой области в обращениях на сайт «Развиваем Липецкую область вместе!» и на моей странице в инстаграме просят благоустроить места отдыха для родителей с детьми, – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Все города и села мы будем делать удобными для людей, с местами для досуга, с детскими и спортивными площадками».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.