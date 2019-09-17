Андрей Кирин - самый быстрый работник НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, подвели итоги легкоатлетической эстафеты 4 по 100 метров и Кубка по силовому многоборью. Традиционные соревнования прошли в рамках спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

Быстрее всех дистанцию преодолели спортсмены дирекции по энергоэффективности. После эстафеты состоялись забеги на 100 м и разыгран комплект медалей в личном зачете. Лучший результат - 11,7 сек. показал специалист дирекции по энергоэффективности Андрей Кирин.

В соревнованиях на Кубок по силовому многоборью приняли участие 15 команд. Каждый участник состязался в подносе ног к перекладине, прыжке в длину с места, сгибании-разгибании рук в упоре лежа и в подтягивании. По сумме всех баллов победа досталась команде НЛМК-Инжиниринг. В личном зачете победил представитель НЛМК-Инжиниринг Иван Ермаков.

После 12 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены цеха электроснабжения.

20 сентября на стадионе спорткомплекса «Новолипецкий» состоится состязания на Кубок по легкой атлетике, которые включают бег на 60 метров и бросок набивного мяча из-за головы с положения стоя. Поддержать команды можно с 16 часов. Вход свободный.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.