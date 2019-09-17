Молодежь Липецкой области мечтает покорить планету
Планету информационных технологий, быть более точным. Задача амбициозная, трудная, но отвечающая вызовам времени. Если при этом будет польза для простых обывателей, это большой плюс! Если же проект поможет людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), это уже реальная попытка сделать наше общество чуть более толерантным и человеколюбивым. Что мы знаем о жизни таких людей? Да, в сущности, очень мало, и то, что условия их жизни как то меняются, наглядно можем судить только по обязательным, хотя далеко не всегда удобным пандусам у магазинов, аптек и других мест массового посещения. Вместе с тем, в Липецкой области насчитывается 123 тыс.людей с ОВЗ, из них около 6тыс. дети, и им, так же как всем, нужно учиться, получать профессию, в которой они смогут реализовать себя. Конечно, в регионе действуют программы «Доступная среда», «Человек человеку – Друг!», помогающие людям с ОВЗ и их близким не оставаться с проблемами один на один, но в сфере образования всё ещё много пробелов.
Студенты Липецкого филиала Президентской академии (Липецкий филиал РАНХиГС) провели исследование и выявили проблему отсутствия удобной и доступной интернет-платформы для общения лиц с ограниченными возможностями с целью получения навыков, знаний и умений по различным профильным направлениям. Студентки Белицкая Анастасия и Корнаухова Анна под руководством кандидата педагогических наук Василия Яворского решили исправить эту ситуацию и разработали сайт для возможности быстрого обмена информацией между людьми с ОВЗ. «Мы готовим подключение к сайту системы CRM Bitrix24 и открытых линий социальных сетей, которые создаются совместно с нашими пользователями. Это позволит отправлять запросы и очень быстро получать на них ответы из любых соцсетей, а также осуществлять поиск потенциальных подписчиков своих групп в разных соцсетях. Это поможет людям с ограниченными возможностями быстро решать свои образовательные запросы, а также развивать свой бизнес через соцсети.
В итоге, такая площадка должна стать общей для пользователей, которые заинтересованы в общении и совместной деятельности с представителями людей с ограниченными возможностями», прокомментировал куратор проекта Василий Яворский. Добавим, что с этим проектом группа стала финалистами Международной олимпиады «IT-Планета 2018/19 «Моделирование системы дистанционного сопровождения информационно-образовательной среды для лиц с ОВЗ». Они успешно прошли отборочные этапы XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19»
Это одна из престижных и сложных олимпиад в сфере ИТ-технологий, давно получившая международное признание. Учредителями и партнёрами конкурсов выступают ведущие российские и международные ИТ-компании: 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/Линуксцентр, 1С-Гэндальф, Моризо, SimbirSoft, TIM3R, Студия 15, Моторика, а также Институт системного программирования РАН, Всероссийская организация инвалидов и Всероссийская организация глухих.
ИСТОЧНИК KP.RU