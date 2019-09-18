Игорь Артамонов: «Каждый раз, когда сдается проблемный дом, это праздник»

Достроен еще один проблемный дом в Липецке. Сегодня в эксплуатацию введена многоэтажка на улице Неделина, 12. На торжественной церемонии глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев перерезали красную ленточку и поздравили собственников квартир со знаменательным событием, которого они ждали несколько лет.

В 2014-м жилое здание начал возводить риэлторский центр «Строй-град». Но стройка остановилась уже на следующий год. В ноябре 2016-го дом был признан проблемным. Достраивали объект трест «Липецкстрой», а также компании «Глобус Групп» и «ЖБИ 2-Инвест». Всего в доме 150 квартир. Из них 91 приобретена по договорам долевого участия.

«Это уже четвертый долгострой, который сдается в Липецке. И каждый раз, когда проблемный дом вводится в эксплуатацию, это праздник. Для нас в приоритете проблемы дольщиков. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы люди получили долгожданное жилье», - сказал Игорь Артамонов. Он добавил, что решить все проблемы дольщиков планируется в 2021 году.

Глава области осмотрел квартиры в новом доме, отметил их хорошую планировку, а также положительно оценил благоустройство прилегающей территории.