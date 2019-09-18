Юристы «Россети Центр Липецкэнерго» взыскивают дебиторскую задолженность через суд

Убытки в сумме 385 тысяч рублей взыскали юристы Липецкэнерго с крупной птицефабрики. Предприятие заключило договор технологического присоединения к сетям «Россети Центр». Для его исполнения энергетики построили два километра линий электропередачи, установили трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ. При этом птицефабрика к сетям так и не подключилась, выполненные работы не оплатила. Энергетикам пришлось взыскивать деньги через суд. За восемь месяцев этого года юристы Липецкэнерго выиграли 25 судебных процессов у юридических лиц на сумму 38 миллионов рублей.

Системная работа ведется в филиале и по взысканию задолженности с физических лиц. Так, житель Лев-Толстовского района задолжал энергетикам 137 тысяч рублей. Он пять месяцев пользовался электроэнергией в своем доме, не заключив договор электроснабжения. Этот факт выяснился во время рейда энергетиков. Оплачивать 61 тысячу кВт*ч добровольно мужчина отказался. Он сослался на то, что в доме не жил, а делал ремонт. Филиал «Россети центр Липецкэнерго» был вынужден обратиться в суд, который обязал потребителя оплатить израсходованное электричество. Кроме того, мужчина должен будет оплатить госпошлину в размере 3 948 руб. Всего с начала года Липецкэнерго взыскало через суд долги с 86 жителей Липецкой области.

- В наше время невыгодно копить долги за электроэнергию. Помимо долгих судебных процессов, недобросовестных потребителей ждет оплата госпошлин и судебных расходов. У должников арестовывают банковские счета, они лишаются права выезда за границу. Самый простой способ избежать всех этих неприятностей – каждый месяц передавать показания приборов учета и оплачивать квитанции без задержек, - объяснила последствия недобросовестной оплаты ведущий специалист управления правового обеспечения филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Мария Пысенкова.

Всего же за 8 месяцев текущего года юристы Липецкэнерго выиграли 111 судебных процессов по взысканию дебиторской задолженности на общую сумму более 40 миллионов рублей.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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