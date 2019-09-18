2019-09-18T16:10:46+03:00
Общество

38 горок и качелей во дворах Липецка опасны для детей

Еще 6 860 каруселей и скамеек нуждаются в ремонте
Юлия КЛЮЕВА
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38 горок и качелей во дворах Липецка опасны для детей38 горок и качелей во дворах Липецка опасны для детейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 18 сентября, в Липецком горсовете состоялась комиссия, на которой аудиторы представили итоги проверки законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных МУ "Управление капремонта" на ремонт и содержание детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, установленных на детских площадках.

По словам представителей Счетной палаты, в 2018 году на эти цели предусмотрели 1 млн рублей. В 2019 - на 20 тыс. больше. На балансе Управления числятся 3 027 единиц детского игрового и спортивного оборудования, а также 2 108 лавочек, урн, вазонов. Нуждаются в замене 296 горок и скатов. Пора бы отремонтировать 6 860 скамеек, 6 471 качелей, 36 каруселей. Для этого необходимо 8,4 млн рублей. Проблема в том, что в бюджете на этот год предусмотрено в разы меньше средств.

И.о. председателя городской Счетной палаты Ирина Живутская сообщила, что в областном центре 38 травмоопасных объектов, которые нужно срочно снести. Но не все так просто. Чтобы демонтировать опасное игровое оборудование, нужно произвести оценку. А она стоит 9,5 тыс. рублей для одного объекта.

Кстати, в 2018 году на ремонт оборудования заключили 8 муниципальных контрактов на 974 тыс. рублей. В 2019 - 3 контракта на сумму в 875 тыс. рублей. В июне 2018 - контракт на ремонт детского оборудования на 495,2 тыс. рублей. Также в течение прошлого года с разными подрядчиками заключили 5 контрактов с объемом закупки до 100 тыс. рублей на выполнение раот по разным адресам. Однако, эти работы можно было объединить в одну закупку. В 1 полугодии этого года заключили 3 контракта, работы выполнены.

По словам председателя департамента ЖКХ Юлии Кабанцовой, заявку с расчетами на снос травмоопасного оборудования ведомство уже направило в бюджет Липецка на 2020 год.

Депутат Юрий Шкляров вновь предложил принять проект, который обозначит ответственное лицо за детские площадки. Парламентарий Игорь Марчуков высказал недовольство жителей своего округа. Мол, демонтируют не то оборудование, которое уже отслужило свой век, а то, что больше весит. Он считает, что когда сносят оборудование, необходимо привлекать представителей Советов общественного самоуправления - для контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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