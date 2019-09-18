Конкурс «Лидеры региона» вступил в завершающий этап

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с пятнадцатью финалистами конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». Первый региональный конкурс проводился по инициативе главы администрации области с целью выявления лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Изменение системы управления областью он считает первоочередной задачей.

«Мы хотим, чтобы во власть приходили молодые амбициозные управленцы. Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Вы должны быть готовы решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов, развивать районы области, малый бизнес, сложные сферы деятельности. Посмотрим, какую пользу вы будете приносить людям, сделаем выводы и предложим вам соответствующие должности», - уверен Игорь Артамонов.

Инициированный Игорем Артамоновым конкурс для руководителей нового поколения стартовал 1 марта этого года. Принять участие в нем мог любой желающий при наличии высшего образования и российского гражданства. Цель конкурса – выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Всего зарегистрировалось 1953 участника. 96% заявок поступило от жителей Липецкой области, 4% от иногородних (жители Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя и Махачкалы).

Наибольшую активность среди претендентов проявили мужчины (зарегистрировалось 60%). Преобладающее количество подавших заявки (более 42%) - это молодые люди от 30 до 40 лет, 36% - граждане от 26 до 30 лет. 56% – это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие.

Участники прошли четыре последовательных этапа и ряд испытаний. Первый этап - тестирование – проводился дистанционно на той же платформе, которая использовалась при проведении Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все тесты были ограничены по времени и проводились по четырем тематическим разделам: «История», «География», «Культура», «Право и Экономика». Наиболее успешно с заданием справились 300 конкурсантов, набравших за определенный промежуток времени необходимое количество баллов.

В рамках второго этапа проводилось тестирование на выявление навыков управленческого потенциала, который оценивали по пяти блокам: «Решение кейсов», «Мотивация к руководству», «Интеллектуальные способности», «Личностные качества», «Социальная чуткость».

100 участников конкурса, набравших максимальное количество баллов по результатам тестирования, прошли в следующий этап – «100 добрых дел». В этом задании участники представили проекты в различных сферах: образование, медицина, благотворительность, искусство, благоустройство, спорт и здоровье, культура, история, экология, технологии. Всего было реализовано более 100 добрых дел для жителей Липецкой области. Участники конкурса организовывали праздники для детей и людей «серебряного» возраста, убирали дворы и лесопарковые зоны, проводили мероприятия, связанные со здоровьем и спортом, а также с передачей знаний, умений и навыков.

В качестве поощрения для участников, совершивших добрые дела для жителей Липецкой области, ведущие тренеры и эксперты провели мастер-классы. Обучение проходило на трех площадках. Каждый выбрал наиболее востребованную для него программу. Участники конкурса смогли прокачать навыки коммуникации, стрессоустойчивости и усовершенствовать лидерские качества.

Следующий этап конкурса, в котором приняли участие 72 человека, проводился в формате ассессмент-центра. Это один из самых современных методов комплексной оценки персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников и заменяющий привычное собеседование. Он позволил оценить потенциал кандидата, его сильные и слабые стороны и составить объективный психологический портрет. В итоге в финал вышли 15 человек.