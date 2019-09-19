Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи масличных

Область делает ставку на масличные культуры и получает лучшие в своей истории урожаи.

Подошла к концу уборка ярового рапса. Валовой сбор составил 105 тысяч тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара. Впервые в истории региона сбор рапса превысил 100 тысяч тонн. Лидерами стали чаплыгинцы, которые получили 20 тыс. тонн при урожайности свыше 27 центнеров с гектара.

Уборка сои перешагнула экватор. Обмолочено 60 тысяч гектаров из 84. На 18 сентября уже собрали 105 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 17,4 центнера с гектара, а в Липецком, Воловском, Елецком и Тербунском районах она превышает 20 центнеров. В 2018 году на эту дату собирали по 15 центнеров с гектара.

Полным ходом идет уборка подсолнечника. Обработано 42 процента площадей, запланированных под эту масличную культуру. Аграриями региона уже получено 210 тыс. тонн, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Урожайность подсолнечника также выше прошлогоднего уровня и составляет 27,5 центнера с гектара. Больше всего с гектара собирают в Измалковском районе – 37,6 центнера с гектара.

Комментируя ход уборочных работ, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил: «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году наши земледельцы подтвердят и превзойдут свои высокие достижения».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.