В Липецкой области действуют энергомошенники

Липецкий филиал «Россети Центр» предупреждает о группе мошенников, которые предлагают жителям региона замену исправного счетчика или провода, ведущего к дому. При этом, чтобы войти в доверие, они представляются сотрудниками электросетевой компании. Особенно много таких случаев происходит в Грязинском районе.

Вынуждая потребителей поменять исправный счетчик, срок эксплуатации которого не истек, обманщики вводят их в заблуждение. Услуги по замене старого провода также являются незаконными, поскольку оборудование находится в собственности электросетевой компании.

Липецкэнерго предупреждает жителей области о неизбежных проблемах в случае сотрудничества с мошенниками: от отсутствия гарантии на качество услуг до штрафов за безучётное потребление. Нарушение пломб и знаков визуального контроля на счетчиках, а также самовольная замена прибора учета наказываются в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы избежать обвинений в хищении электроэнергии необходимо соблюдать бдительность. По всем вопросам, связанным с услугами энергетиков, специалисты Липецкэнерго просят обращаться по телефону горячей линии: 8 800 50 50 115, звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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