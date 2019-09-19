2019-09-19T14:00:17+03:00
Общество

Вкладчиков финансовых пирамид в Липецке снова хотят обмануть

Некие коллекторы предлагают выкупить долг, но берут за это деньги
Лия МУРАДЬЯН
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Жертв финансовых пирамид снова хотят обманутьЖертв финансовых пирамид снова хотят обманутьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В редакцию «КП-Липецк» обратился вкладчик одного из потребительских кооперативов, который оставил без денег десятки людей. Евгений (имя изменено по просьбе читателя) рассказал, что у него хотят выкупить долг.

Напомним, сейчас в Липецке и других городах страны расследуется сразу несколько уголовных дел по потребительским кооперативам, которые на деле оказались финансовыми пирамидами. Последний громкий случай с кооперативом «Капитал Инвест», чье руководство исчезло с деньгами вкладчиков в конце прошлого года.

По последним данным в одном только «Капитал Инвест» речь идет о хищении миллиарда рублей, но и это еще не окончательная цифра, поскольку в полицию обратились менее 2000 человек из 5000 потерпевших почти по всей России.

А пока идут суды и следствие, у людей, которые лишились немалых средств, пытаются выманить еще деньги. На связь с пайщиками выходят некие коллекторы, представляются юридической организацией и предлагают выкупить долги кооператива.

– Мне предложили переуступить договор и сказали, что сумму, которую я вложил, они будут «выбивать» сами с бывших сотрудников кооператива, которым полиция не предъявила обвинение – менеджеров и другой средний персонал, – рассказал Евгений. – Предложение заманчивое и я был готов согласиться, но потом узнал, что я должен сначала заплатить за новый договор. Теперь не знаю, как поступить. Возможно, стоит пойти на сделку?

То есть услужливые коллекторы, якобы, выкупают долги кооператива, которые потом стрясут с кого-то в свою пользу. А вкладчик еще и должен за это заплатить. Эксперты считают, что выгода для потерпевших в этом весьма сомнительная, а вот перспектива стать жертвой очередной аферы вполне реальная.

– Как правило, при выкупе долга оплата цеденту происходит сразу при подписании документов, – пояснил «КП» адвокат Игорь Печенев. – При этом бывший вкладчик уступает все права на долг другой организации. А значит он больше не сможет требовать возмещения и каких-либо компенсаций в суде. Если по условиям пайщик сам должен заплатить, то вероятно, он не вернет свои деньги. В таких случаях нужно быть предельно осторожными, внимательно читать условия договора, а в случае неясности, обращаться к юристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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