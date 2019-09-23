Работники НЛМК – лучшие металлообработчики региона

На XIХ-ом ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди металлообработчиков промышленных предприятий Липецкой области представители НЛМК заняли призовые места во всех пяти номинациях. Первым среди фрезеровщиков региона жюри конкурса назвало работника ремонтного производства НЛМК Андрея Семиколенова. Трое его коллег заняли вторые места: Юрий Сухов - среди сварщиков, Владимир Акульшин - среди слесарей-инструментальщиков и Наталья Пронина – среди контролеров ОТК. Игорь Кретов стал третьим в конкурсе токарей.

.

За звание «Лучший по профессии» боролись 50 специалистов из 14 предприятий Липецка, Ельца, Задонска, Грязей, Лебедяни и Усмани. Для участия в областном конкурсе они прошли отбор, участвуя в корпоративных соревнованиях профессионального мастерства на своих предприятиях. На региональном конкурсе участникам предстояло выполнить задания, включавшие теоретическую и практическую части. Победитель определялся по наибольшему количеству баллов.

Победителей в каждой номинации будут чествовать на праздновании Дня машиностроителя. Кроме традиционных премий за победу, их фотографии будут размещены на городских рекламных баннерах.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.