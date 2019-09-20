Липчане установили сервис Wink от «Ростелекома» на 15 000 устройств

Почти две трети пользователей установили решение на умные телевизоры Smart TV. На мобильных же устройствах контент Wink смотрят около тридцати процентов зрителей.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Как показало исследование «Левада-Центра», почти восемьдесят процентов россиян предпочитают коротать досуг за просмотром фильмов и сериалов. Чтобы соответствовать запросам современного зрителя, «Ростелеком» непрерывно совершенствует свои сервисы. Так, приложение Wink открывает доступ к большому объёму развлекательного и познавательного контента в любом месте и в любое время. Можно покупать или брать фильмы в аренду, скачивать их в архив и смотреть позже там, где нет связи. Кроме того, если подключиться к мобильной связи «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала совершенно бесплатно».

Wink от «Ростелекома» – это интерактивная платформа для просмотра новинок мирового кинопроката, популярных сериалов и телепередач без рекламы. Пользователи могут управлять эфиром, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств. Помимо кино и мультфильмов в арсенале Wink есть образовательные лекции о науке, бизнесе, культуре и творчестве. Для доступа к коллекции нужно установить приложение на гаджет и пройти несложную регистрацию. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»