Родителей мальчика, всю ночь гулявшего по Липецку, ограничили в правах

В марте этого года в Липецке пропал 9-летний мальчик. Его всю ночь искали родные, полиция и волонтеры. В итоге ребенок сам пришел домой. На вопрос, где он находился так долго, он ответил, что гулял. Этот случай насторожил сотрудников прокуратуры. Провели проверку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, оказалось, что 32-летняя мать не контролировала свободное время сына. Она не всегда отвечала на звонки классного руководителя ребенка, не ходила на родительские собрания, ссылаясь на занятость. Юный липчанин самостоятельно ходил из школы домой. При этом у него не было ни мобильника, ни ключей от квартиры.

Кстати, сама липчанка стоит на профучете в полиции. Ее недонократно привлекали к административной ответственности за уклонение от воспитания детей. При этом женщина нигде не работает. А в 2012 году в отношении горожанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Однако, дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием. В этом году ее ограничили в родительских правах в отношении сына, а затем восстановили.

Ее 36-летний супруг с 14 лет состоит на наркоучете. Он уклоняется от лечения наркозависимости, ведет себя агрессивно. Липчанин провоцирует конфликты в семье и даже драки. Все это безобразие видит не только 9-летний сын, но и 4-летняя дочь супругов.

Все попытки наладить теплую атмосферу в семье были тщетны. В 2017 году мальчик уже попадался полицейским. Его поместили в медучреждение как безнадзорного, затем перевели в социально-реабилитационный центр. Специалисты центра неоднократно предлагали матери помочь оформить меры социальной поддержки. Но женщина так и не предоставила необходимый пакет документов. Для мальчика выделили путевку в детский лагерь. Но и здесь безрезультатно.

В марте этого года мальчика вновь поместили в социально-реабилитационный центр. Прокуратура Липецка попросила суд ограничить супругов в родительских правах в отношении 2 малолетних детей, а также взыскать алименты на их содержание. Суд удовлетворил требования прокурора.