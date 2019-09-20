2019-09-20T14:31:44+03:00
Экономика

Президент России Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ижевск генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.

В данном субъекте всего за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надёжность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе «Россетей» уже принесла ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона.

Как отметил в докладе Павел Ливинский, за счёт объединения активов в 2018 - 2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. «Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», - подчеркнул глава «Россетей».

Отдельно Павел Ливинский рассказал о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, открытого накануне.

Павел Ливинский также доложил о пилотном проекте интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, реализованном в Ижевске. «Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей», - отметил Павел Ливинский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул эффективность сотрудничества с компанией «Россети». «На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала «светлее» за счет интеграции дорожно-уличного освещения. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта «Большой ремонт». Ближайшие планы: ремонт в 251 школе республики, в 253 детских садах, в 217 медицинских объектах, в 54 домах культуры, в 6 объектах социальной сферы, в 7 спортивных объектах, 5 библиотеках, 3 ветеринарных учреждениях, кроме того будут вложения средств по ряду направлений. Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Представители Липецкэнерго и ЛГТУ обсудили подготовку специалистов-новаторов
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошли встреча представителей энергопредприятия и руководителей научных кафедр Липецкого государственного технического университета
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» подключил к электрическим сетям ряд социально значимых объектов
Новая детская поликлиника открылась в Усмани 31 августа. Для её работы сотрудники Липецкэнерго построили новые воздушные линии электропередачи и комплектную трансформаторную подстанцию, а также проложили новую кабельную линию
Игорь Маковский: в Единый день голосования «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* завершили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков в Единый день голосования
Сотрудник Липецкэнерго вошел в «золотую сотню» энергетиков России
Руководитель Добровского района электрических сетей (РЭС) «Россети Центр Липецкэнерго» Эдгар Кусиньш стал одним из победителей первого Всероссийского отраслевого конкурса «Лидеры энергетики» в Челябинске
Новости 24
В пожаре под Липецком погибли пенсионеры
В субботу 2 улицы Липецка останутся без воды
В субботу в Липецке перекроют улицу Ленина
МЧС предупреждает: в выходные в Липецке заморозки, сильный ветер и снег
В Липецке в районе Сокола выпал град
В выходные на окраине Липецка перекроют часть улицы
На поощрение народных дружинников Липецка хотят выделять по 16,5 млн в год
В Липецкой области от клещей обработали 1 198,39 га территорий
Липецкий губернатор снял с должности депутата, утаившего свои доходы
С душою и любовью для курян
Под Липецком "Лада" столкнулась с ПАЗ: погибла женщина-водитель
В Липецке женщина украла с чужой карты почти 20000 рублей
В Липецке в выходные изменится маршрут автобуса №35
Уволенного мэра Данкова задержали за взятки и злоупотребление полномочиями
Из Липецка можно будет улететь в Турцию
В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки
В Липецке ищут мать, которая вынесла в лес новорожденного ребенка
Игорь Артамонов: «Современные школы должны идти в ногу со временем»
Губернатор Липецкой области снял с должности двух районных депутатов