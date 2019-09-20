Поздравляем, Академия!

20 сентября одному из крупнейших вузов России - Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации исполняется 9 лет.

У Академии богатейшая история, история упорного труда, научных открытий, достижений и побед. В этом году исполняется 9 лет с момента подписания Указа Президента России о создании объединенной современной Академии – РАНХиГС. Академия является преемником знаменитых научных школ, таких как Академия общественных наук, Российская академия управления, Российская академия государственной службы, Институт управления народным хозяйством, Академия народного хозяйства. Эти крупнейшие учебные и научные центры в свое время успешно решали вопросы подготовки кадров для экономики и общественного управления, а также внесли существенный вклад в развитие нашей страны.

В наши дни современная Академия – это не только один из крупнейших вузов в России и Европе, но и национальная школа государственного управления, крупнейшая бизнес-школа международного уровня и стратегический научный консультант органов власти страны.

День Академии учрежден, чтобы подчеркнуть неразрывную связь и преемственность между прошлыми, настоящими и будущими достижениями.

сочетает в себе школу управления и бизнеса международного уровня, научный и консалтинговый центр. Он основан на лучших академических традициях и опыте сотрудничества с органами власти. Руководит Липецким РАНХиГС кандидат юридических наук, доцент Моисеев Александр Дмитриевич.

Филиал активно участвует в решении задач инновационного развития Липецкой области, осуществляет подготовку конкурентоспособных кадров для органов государственной и муниципальной власти региона и местного самоуправления.

Липецкий филиал также является базовой площадкой по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих в регионе. С 2014 года Филиал реализует Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Благодаря научно-исследовательской работе преподавателей и студентов, филиал известен далеко за пределами области. За последние годы профессорско-преподавательский состав опубликовал более полусотни монографий, свыше трехсот научных статей. Было проведено 30 научно-практических конференций, защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Сотрудники Академии известны не только как авторы многочисленных учебников и учебных пособий, но и как победители конкурсов на соискание научных грантов, как участники международных научно-практических конференций. На протяжении трех последних лет студенческий актив и преподаватели филиала выходят в финал конкурса социальных проектов «RAISE», в этом году вошли в финал международной олимпиады по ИТ технологиям «ИТ-планета».

В Липецком филиале успешно действует центр правовой помощи. Сотрудничая с прокуратурой и административными органами Липецкой области, преподаватели и студенты оказали населению около трёхсот бесплатных консультаций.

Помимо профессорско-преподавательского состава, активное участие в управлении вузом принимает студенческий совет. По инициативе студсовета созданы военно-патриотический клуб «Отвага», клубы «Патриот», «Диалог культур», творческая мастерская «Как пойдет…», ставшая победителем и призером региональных и всероссийских конкурсов. Развивается волонтерское и добровольческое движение. Студенты Академии успешно выступают в спортивных состязаниях на областном и республиканском уровне. В тесном контакте с Молодежным парламентом талантливая молодежь участвует в процессе разработки и принятия законодательных актов в области молодежной политики в интересах Липецкой области.

Активная жизненная позиция, высокая гражданская ответственность, профессиональная мобильность – вот что делает выпускников Академии конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Студенты Президентской Академии – это будущие руководители государственных и муниципальных органов власти, депутаты Советов всех уровней, руководители отраслей народного хозяйства, предприятий и организаций, бизнесмены, ученые, преподаватели, и просто высокообразованные и культурные граждане Родины.

Поздравляем преподавателей и студентов Липецкого филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с 9-летием образования Президентской Академии!

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС