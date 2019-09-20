2019-09-20T17:28:27+03:00
Общество

Поздравляем, Академия!

В сентябре РАНХиГС отмечает день рождения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

20 сентября одному из крупнейших вузов России - Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации исполняется 9 лет.

У Академии богатейшая история, история упорного труда, научных открытий, достижений и побед. В этом году исполняется 9 лет с момента подписания Указа Президента России о создании объединенной современной Академии – РАНХиГС. Академия является преемником знаменитых научных школ, таких как Академия общественных наук, Российская академия управления, Российская академия государственной службы, Институт управления народным хозяйством, Академия народного хозяйства. Эти крупнейшие учебные и научные центры в свое время успешно решали вопросы подготовки кадров для экономики и общественного управления, а также внесли существенный вклад в развитие нашей страны.

В наши дни современная Академия – это не только один из крупнейших вузов в России и Европе, но и национальная школа государственного управления, крупнейшая бизнес-школа международного уровня и стратегический научный консультант органов власти страны.

День Академии учрежден, чтобы подчеркнуть неразрывную связь и преемственность между прошлыми, настоящими и будущими достижениями.

сочетает в себе школу управления и бизнеса международного уровня, научный и консалтинговый центр. Он основан на лучших академических традициях и опыте сотрудничества с органами власти. Руководит Липецким РАНХиГС кандидат юридических наук, доцент Моисеев Александр Дмитриевич.

Филиал активно участвует в решении задач инновационного развития Липецкой области, осуществляет подготовку конкурентоспособных кадров для органов государственной и муниципальной власти региона и местного самоуправления.

Липецкий филиал также является базовой площадкой по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих в регионе. С 2014 года Филиал реализует Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Благодаря научно-исследовательской работе преподавателей и студентов, филиал известен далеко за пределами области. За последние годы профессорско-преподавательский состав опубликовал более полусотни монографий, свыше трехсот научных статей. Было проведено 30 научно-практических конференций, защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Сотрудники Академии известны не только как авторы многочисленных учебников и учебных пособий, но и как победители конкурсов на соискание научных грантов, как участники международных научно-практических конференций. На протяжении трех последних лет студенческий актив и преподаватели филиала выходят в финал конкурса социальных проектов «RAISE», в этом году вошли в финал международной олимпиады по ИТ технологиям «ИТ-планета».

В Липецком филиале успешно действует центр правовой помощи. Сотрудничая с прокуратурой и административными органами Липецкой области, преподаватели и студенты оказали населению около трёхсот бесплатных консультаций.

Помимо профессорско-преподавательского состава, активное участие в управлении вузом принимает студенческий совет. По инициативе студсовета созданы военно-патриотический клуб «Отвага», клубы «Патриот», «Диалог культур», творческая мастерская «Как пойдет…», ставшая победителем и призером региональных и всероссийских конкурсов. Развивается волонтерское и добровольческое движение. Студенты Академии успешно выступают в спортивных состязаниях на областном и республиканском уровне. В тесном контакте с Молодежным парламентом талантливая молодежь участвует в процессе разработки и принятия законодательных актов в области молодежной политики в интересах Липецкой области.

Активная жизненная позиция, высокая гражданская ответственность, профессиональная мобильность – вот что делает выпускников Академии конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Студенты Президентской Академии – это будущие руководители государственных и муниципальных органов власти, депутаты Советов всех уровней, руководители отраслей народного хозяйства, предприятий и организаций, бизнесмены, ученые, преподаватели, и просто высокообразованные и культурные граждане Родины.

Поздравляем преподавателей и студентов Липецкого филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с 9-летием образования Президентской Академии!

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В пожаре под Липецком погибли пенсионеры
В субботу 2 улицы Липецка останутся без воды
В субботу в Липецке перекроют улицу Ленина
МЧС предупреждает: в выходные в Липецке заморозки, сильный ветер и снег
В Липецке в районе Сокола выпал град
В выходные на окраине Липецка перекроют часть улицы
На поощрение народных дружинников Липецка хотят выделять по 16,5 млн в год
В Липецкой области от клещей обработали 1 198,39 га территорий
Липецкий губернатор снял с должности депутата, утаившего свои доходы
С душою и любовью для курян
Под Липецком "Лада" столкнулась с ПАЗ: погибла женщина-водитель
В Липецке женщина украла с чужой карты почти 20000 рублей
В Липецке в выходные изменится маршрут автобуса №35
Уволенного мэра Данкова задержали за взятки и злоупотребление полномочиями
Из Липецка можно будет улететь в Турцию
В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки
В Липецке ищут мать, которая вынесла в лес новорожденного ребенка
Игорь Артамонов: «Современные школы должны идти в ногу со временем»
Губернатор Липецкой области снял с должности двух районных депутатов