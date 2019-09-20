Владимир ЧЕБОТАРЕВ: «Делаю для души и для людей»

И хотя он расположен на месте старого стадиона «Авиатор», осталось от него, пожалуй, только название. Вместо заброшенной спортивной площадки, которую местная ребятня использовала разве что зимой для катания на санках, появился современный спортивный комплекс. Уже в первые дни стадион стал местом притяжения для жителей Военного городка и юных спортсменов.

Решение возродить старую спортивную арену было принято в апреле этого года, когда в Военном городке побывали руководители области и города. И на призыв тогда еще врио губернатора Игоря Артамонова откликнулся в том числе и известный предприниматель Владимир Федорович Чеботарев. Липецкий бизнесмен - большой любитель футбола, спонсор команды «Янтарь», несколько лет назад на свои средства реконструировал стадион «Янтарь» (ранее – «Горняк»). И опираясь на свой опыт, взялся за строительство стадиона в Военном городке.

Янтарный «Авиатор»

- Я прочитал в газете, что Игорь Георгиевич посетил Военный городок и ищет спонсоров, - вспоминает Владимир Чеботарев. - Никогда не понимал, как это в центре города нет хорошей спортивной площадки. Получил от врио добро и взялся за дело.

А работы предстояло сделать не мало. И уложиться в кратчайшие сроки. Прежде всего, избавились от зарослей кустарника. Был снят грунт на поле, которым засыпали расположенный недалеко небольшой овраг. Теперь здесь вместо свалки можно и травку посеять, и детскую площадку установить. А на стадионе, работая без выходных и, практически, круглые сутки, сделали качественную гидроизоляцию из песка и щебня, подготовили основу для искусственного газона, который предоставил другой спонсор. Здесь же появились баскетбольная, волейбольная площадки и беговая дорожка. Были построены новое административное здание с раздевалками и душевыми для спортсменов, открытая трибуна для болельщиков, парковка для автотранспорта и установлены опоры для освещения.

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Праздник для всех

И вот уже 6 сентября состоялось открытие стадиона. Пришли сюда военнослужащие, жители Военного городка, родители юных спортсменов. Ведь на поле можно было увидеть настоящий «Спортивный калейдоскоп». На 14-ти небольших площадках воспитанники ДЮСШ города показали свое мастерство в различных видах спорта. Здесь же можно было пообщаться с руководителями спортивных учреждений и записаться в различные секции.

Перед присутствующими выступили руководители города, региона и авицентра.

Начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков признался, что вначале не верил, что здесь может появиться такой прекрасный стадион.

А Игорь Артамонов отметил: «Это очень радостное и благостное событие. Весной здесь было полное запустение, местные жители были разочарованы и не верили, что можно что-то изменить. Но произошедшие перемены нельзя не заметить. Стадион с утра до вечера занят. Хочется поблагодарить всех тех, кто был с нами. Наш «Янтарь» очень активно здесь работал. И благодаря совместным усилиям администрации и бизнеса – сделали прекрасный стадион. И за это спасибо».

Жители Военного городка получили огромное удовольствие от праздника, но главное - от возможности заниматься спортом на такой прекрасной площадке, расположенной рядом с домом.

- Люди все здороваются, все видели, все знают, говорят спасибо, - рассказывает Владимир Чеботарев. - Конечно, приятно. Ведь я не для галочки, а для жителей это сделал. И очень хотелось, что бы здесь занимались спортом дети и взрослые, проводились соревнования. И что бы бережно отнеслись к тому, что есть.