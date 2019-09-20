2019-09-20T19:00:35+03:00
Общество

На плацу Липецкого авиацентра кадеты соревновались в строевой слаженности

На акцию «В армии служить почетно!» съехались школьники со всех районов области [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреАкция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту пятницу, 20 сентября, на территории Липецкого авиацентра в 14 раз состоялась областная гражданско-патриотическая акция «В армии служить – почетно!». Ее провели областное управление внутренней политики, военный комиссариат, авиацентр и и центр патриотического воспитания.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

На торжественном построении к будущим защитникам отечества обратился Командир Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Юрий Сушков выступил на акции В армии служить почётно! .

– Вы находитесь на территории лучшего авиацентра наших военно-воздушных сил, где служат лучшие летчики, которые управляют лучшей авиационной техникой, – отметил Юрий Сушков. – Почетно все, что вы делаете для своей родины. Если вы хорошо учитесь или занимаетесь спортом, или состоите в патриотических организациях – это все почетно. А в армии служить не только почетно, а еще и интересно.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

Далее на строевом плацу состоялась торжественная церемония Клятвы юнармейца. Младшие школьники получили значки из рук генерал-лейтенанта и руководителей области.

Липецкие юнармейцы приняли Клятву.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

В ходе торжественной части наградили победителей военно-спортивных игр. Награды за вклад в патриотическое воспитание также получили лучшие педагоги, сотрудники военного комиссариата и представители общественных организаций.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

Акция В армии служить почетно! .

В завершении торжественной акции на плацу состоялся конкурс строевой слаженности среди команд, которые представляют районы Липецкой области. Помимо отточенного шага и выправки, члены жюри оценивали строевую песню.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

По итогу конкурса 1 место заняла команда из Липецка, второе место – Липецкий район и третье место заняла команда из Ельца.

Конкурс строевой слаженности.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

Кроме этого в рамках акции будущим солдатам показали, в каких условиях живут военнослужащие Липецкого авиацентра – кадеты и школьники увидели казармы, солдатскую столовую и летное поле.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

Также ребятам показали технику, которая состоит на вооружении в армии и у спецслужб, таких как МЧС, полиция и Росгвардия. На специальной выставке ребята деть и потрогать авиатехнику Липецкого авиацентра, подержать в руках стрелковое оружие и спецсредства.

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «В армии служить – почетно!» в Липецком авиацентреФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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