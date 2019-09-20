На плацу Липецкого авиацентра кадеты соревновались в строевой слаженности
В эту пятницу, 20 сентября, на территории Липецкого авиацентра в 14 раз состоялась областная гражданско-патриотическая акция «В армии служить – почетно!». Ее провели областное управление внутренней политики, военный комиссариат, авиацентр и и центр патриотического воспитания.
На торжественном построении к будущим защитникам отечества обратился Командир Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков.
Юрий Сушков выступил на акции В армии служить почётно! .
– Вы находитесь на территории лучшего авиацентра наших военно-воздушных сил, где служат лучшие летчики, которые управляют лучшей авиационной техникой, – отметил Юрий Сушков. – Почетно все, что вы делаете для своей родины. Если вы хорошо учитесь или занимаетесь спортом, или состоите в патриотических организациях – это все почетно. А в армии служить не только почетно, а еще и интересно.
Далее на строевом плацу состоялась торжественная церемония Клятвы юнармейца. Младшие школьники получили значки из рук генерал-лейтенанта и руководителей области.
Липецкие юнармейцы приняли Клятву.
В ходе торжественной части наградили победителей военно-спортивных игр. Награды за вклад в патриотическое воспитание также получили лучшие педагоги, сотрудники военного комиссариата и представители общественных организаций.
Акция В армии служить почетно! .
В завершении торжественной акции на плацу состоялся конкурс строевой слаженности среди команд, которые представляют районы Липецкой области. Помимо отточенного шага и выправки, члены жюри оценивали строевую песню.
По итогу конкурса 1 место заняла команда из Липецка, второе место – Липецкий район и третье место заняла команда из Ельца.
Конкурс строевой слаженности.
Кроме этого в рамках акции будущим солдатам показали, в каких условиях живут военнослужащие Липецкого авиацентра – кадеты и школьники увидели казармы, солдатскую столовую и летное поле.
Также ребятам показали технику, которая состоит на вооружении в армии и у спецслужб, таких как МЧС, полиция и Росгвардия. На специальной выставке ребята деть и потрогать авиатехнику Липецкого авиацентра, подержать в руках стрелковое оружие и спецсредства.
ИСТОЧНИК KP.RU