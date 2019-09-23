2019-09-23T14:08:48+03:00
Происшествия

За секс с несовершеннолетней липецкой спортсменкой ответили 11 полицейских в Анапе

Трое участников секса на пляже пока под стражей
Лия МУРАДЬЯН
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Руководители патрульных понесли наказаниеРуководители патрульных понесли наказаниеФото: Архив КП
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Краснодарском крае продолжают разбираться в истории с изнасилованной в Анапе несовершеннолетней спортсменкой из Липецка. Напомним, об инциденте стало известно в конце августа, когда в соцсетях появилось видео, как сотрудники полиции гонятся за девушкой на пляже. По предварительной версии, 17-летнюю спортсменку застали пьяной за сексом на берегу моря. Ее совершеннолетнего спутника отпустили, а девушку намеревались отвезти в отдел и поставить на учет. Но липчанка заявила, что готова на все, лишь бы это осталось втайне, тогда полицейские склонили несовершеннолетнюю к сексу. Троих патрульных, которые принимали в этом непосредственное участие, сразу уволили и сейчас они под стражей. Они уверяют, что никакого секса не было – с девушкой провели беседу и отпустили.

Однако наказание понесли и другие сотрудники. Как сообщает «КП-Кубань», наказание понесли всего 11 сотрудников МВД. Так по отрицательным мотивам уволили четверых патрульных, а их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Также лишились работы начальник ОМВД по Анапе и его зам по охране общественного порядка. Еще один заместитель получил предупреждение и теперь на испытательном сроке. Кроме этого наказали двоих чиновников из руководителей ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также напомним, что изначально сообщалось, что жертвой насилия стала липецкая волейболистка. Но в ВК «Липецк» от девушки открестились, сообщив, что она не представляла регион или липецкий волейбольный клуб. При этом у нее могла быть просто липецкая прописка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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