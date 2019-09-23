В РАНХиГС пройдут курсы повышения квалификации

С 24 по 27 сентября 2019 года в Липецком филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации организуется проведение курсов повышения квалификации для государственных служащих на тему «Управление проектами в органах власти». Целью программы, разработанной специалистами академии, является рассмотрение актуальных вопросов применения проектного управления как одного из наиболее востребованных методов государственного управления в современных условиях.

В ходе обучения предполагается сосредоточить внимание на содержании проектного управления, включая его программу, паспорт, нормативно-правовую базу; на организации проектного управления в органах власти; на планировании мероприятий по реализации регионального проекта; на особенностях применения проектного подхода в органах государственной власти Липецкой области как инструмента реализации на территории региона Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Особое место в программе курсов будет отведено региональному аспекту национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов, а также возможностям применения в государственном управлении концепции «Бережливое правительство».

Отличительной особенностью курсов станет их практикоориентированный характер. Слушатели получат практические навыки по разработке сводного плана мероприятий и заполнению паспорта проекта, по формированию бюджета проекта, выявлению рисков, возможностей, усовершенствуют навыки групповой работы и командного взаимодействия при планировании и внедрении проектов. В ходе обучения будут использоваться информационно-коммуникационные технологии, а также активные и интерактивные формы занятий, такие как стратегическая сессия, деловая игра, дискуссия и другие.

По итогам обучения слушателям, успешно сдавшим контрольный тест, будут вручены удостоверения о повышении квалификации.

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