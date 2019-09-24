Водители НЛМК – призеры регионального конкурса профмастерства

Работники НЛМК заняли пять призовых мест на XVI-ом ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди водителей предприятий Липецкой области.

В традиционном региональном состязании участвовали 32 лучших водителя из крупнейших компаний региона, которые эксплуатируют грузовой и пассажирский автотранспорт. Конкурсанты соревновались в мастерстве вождения автомобилей КамАЗ, автобусов ЛиАЗ и ПАЗ. Конкурс включал проверку теоретических знаний правил дорожного движения и скоростное маневрирование за контрольное время.

От НЛМК участвовали семь водителей, пятеро из них стали призерами в трех номинациях. Среди водителей автомобиля марки КамАЗ-65117 второе и третье места заняли Сергей Сушков и Александр Климов. Среди водителей автобуса марки ЛиАЗ-5256 с гидромеханической передачей Евгений Хабаров и Виталий Кокорев также заняли «серебро» и «бронзу» конкурса. Их коллега Евгений Миронов стал третьим среди водителей автобусов среднего класса.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.