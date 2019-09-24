2019-09-24T10:57:48+03:00
Общество

Водители НЛМК – призеры регионального конкурса профмастерства

Работники НЛМК заняли пять призовых мест
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Работники НЛМК заняли пять призовых мест на XVI-ом ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди водителей предприятий Липецкой области.

В традиционном региональном состязании участвовали 32 лучших водителя из крупнейших компаний региона, которые эксплуатируют грузовой и пассажирский автотранспорт. Конкурсанты соревновались в мастерстве вождения автомобилей КамАЗ, автобусов ЛиАЗ и ПАЗ. Конкурс включал проверку теоретических знаний правил дорожного движения и скоростное маневрирование за контрольное время.

От НЛМК участвовали семь водителей, пятеро из них стали призерами в трех номинациях. Среди водителей автомобиля марки КамАЗ-65117 второе и третье места заняли Сергей Сушков и Александр Климов. Среди водителей автобуса марки ЛиАЗ-5256 с гидромеханической передачей Евгений Хабаров и Виталий Кокорев также заняли «серебро» и «бронзу» конкурса. Их коллега Евгений Миронов стал третьим среди водителей автобусов среднего класса.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Отопительный сезон начинается в некоторых районах Липецкой области
Ночью в Липецке сгорел автомобиль «Шевроле»
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4565 человек
Со среды в Липецке сократится маршрут трамвая №1
В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходами
Под Липецком в массовом ДТП пострадали 4 иномарки
В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком велосипедист попал под колеса КамАЗа
В Липецке затопило улицу на "Университетском"
Под Липецком сгорела пристройка дома
Грант «Агростартап» получат 34 липецких фермера
В Липецке пропал еще один мужчина
Под Липецком рецидивист украл с летней кухни микроволновку и мясорубку
Под Липецком нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды
В Липецке арестовали водителя самосвала, насмерть сбившего пенсионерку
В Липецке отцу 5 детей грозит срок за сбыт наркотиков
Фирме, накормившей школьников под Липецком рисом с червями, грозит до 50000 рублей штрафа