2019-09-24T09:49:19+03:00
Общество

Грант «Агростартап» получат 34 липецких фермера

Все средства будут направлены на развитие животноводства и полеводства
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Претенденты на предоставление грантов «Агростартап» обсуждались на заседании конкурсной комиссии в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Всего было подано 104 заявки. По итогам заседания комиссии 34 участника из 12 районов области стали получателями грантов.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: «Агростартап» – новый вид государственной поддержки (грант в форме субсидий) в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он поможет тем, кто только в этом году делает первые шаги в своем деле или собирается регистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство. Полученные липецкими фермерами грантовые средства будут использованы на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, птицеводство, пчеловодство, выращивание зерновых, картофеля, плодово-ягодной продукции, развитие овощеводства, в том числе закрытого грунта».

Фермеры получат от 1,1 млн до 4 млн рублей, в зависимости от того, развивают ли они свое хозяйство или хозяйство состоит в кооперативе. Деньги поступят на счета победителей конкурса до конца октября, так как по условиям конкурса некоторым из них, а именно владельцам личного подсобного хозяйства, предстоит в течение 15 дней после того, как его назвали грантополучателем, зарегистрировать свое КФХ в Федеральной налоговой службе. Грантовая поддержка должна быть использована в течение 18 месяцев с момента получения, уточнили в управлении.

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области, и мы будем оказывать поддержку подобным инициативам и в будущем», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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