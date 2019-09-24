В Липецкэнерго прошли соревнования по летнему лову рыбы

В минувшую субботу на большом пруду в селе Павелка Лебедянского района прошли соревнования по летнему лову рыбы среди подразделений филиала «Россети Центр Липецкэнерго». В мероприятии приняли участие 48 человек: 16 команд по 3 человека в каждой. Погода не обещала хорошего клева: было пасмурно, по-осеннему холодно, порывы ветра шумно гнали волну. Однако это не помешало участникам состязания насладиться ловом. Рыбачили 3 часа. За это время командам необходимо было поймать как можно больше рыбы, ведь победу судьи определяли по суммарному весу улова. Когда отведенное время вышло, судьи приступили к подведению итогов.

Результаты соревнований: первое место за самый большой улов заняла команд Елецкого РЭС. Ее результат 775 грамм пойманной рыбы. Второе место у Центра управления сетями. Из садков членов команды на весы судейской бригады легло около полкилограмма окуней и плотвы. Всего 150 грамм уступили команде ЦУС энергетики Лебедянского РЭС, занявшие третье место в состязании. Отдельной номинации «За самую большую пойманную рыбу» удостоился электромонтер Задонского РЭС Пытьев Павел. Его трофей – карась весом 249 грамм. Призерам соревнований были вручены дипломы и ценные призы. А всех участников мероприятия, попытавших рыбацкого счастья, ждала горячая уха.

- Несмотря на то, что погодные условия были не самые благоприятные для ловли рыбы, всё прошло на высоком профессиональном уровне. Соревнования команд, с одной стороны, привносят дух соперничества, а с другой - позволяют сплотить коллектив, укрепить командный дух, а ведь это так важно при решении сложных задач в деле надежного и качественного электроснабжения, - прокомментировал итоги соревнования председатель судейской бригады – начальник службы подстанций управления высоковольтный сетей Дмитрий Бутузов.

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