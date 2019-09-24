2019-09-24T15:17:33+03:00
Общество

Семью липецких староверов, которые три года не пускали дочь в школу, пригласили на «Первый канал»

Об инсценированной пропаже ребенка родители рассказали в программе «Пусть говорят» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Ребенка три года не пускали в школуРебенка три года не пускали в школуФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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Сюжет о липецкой семье староверов, которая инсценировала пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу, покажут на «Первом канале». Напомним, история с пропавшим ребенком прогремела на всю область в начале сентября, когда в селе Паниковец Елецкого района, где утром перед школьной линейкой пропала 8-летняя первоклассница. Возбудили уголовное дело об убийстве, ребенка искали по лесам и рекам десятки людей, пока родителей не вынудили признаться, что они сами спрятали дочь в Подмосковье.

Позже прокуратура выяснила, что по документам такого ребенка вообще не существует – не было ни свидетельства о рождении, ни медицинской карты ни какой-либо записи о рождении девочки. За что мать оштрафовали на 2000 рублей.

Липецкая семья староверов на программе "Пусть говорят".34563456345

Члены семьи, где по религиозным соображениям не принято смотреть телевизор и пользоваться цифровой техников, согласились принять участие в программе «Пусть говорят». Она выйдет в эфир этим вечером, 24 сентября, но сюжет уже доступен в Интернете. Героями сюжета стали сами родители, знакомые семьи, жители деревни и эксперты. Причем некоторые поддержали позицию родителей, не водить дочь в светскую школу.

Также звучала версия, что девочку не пускали в школу не столько из религиозных соображений, сколько из-за домашнего хозяйство, которое родители взвалили на плечи 8-летнего ребенка. А школа мешала кормить скотину и убирать за ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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